“교사 협박 용납 없다” 안민석, ‘오정초 악성민원’ 학부모 고발

경찰서 방문해 직접 고발장 제출 학부모 사과·소 취하 밝혔지만 “악의적 민원으로 교원 인격 침해 정당한 교육활동 침해한 중대 사안” 교권보호전담관 300명 선발 발표

안민석 경기도교육감이 교권보호단 1호 사안으로 ‘오정초 악성 민원’ 학부모를 10일 형사고발했다. 안 교육감은 “학교를 흔들고 선생님을 협박하는 행위는 용납하지 않겠다는 의지를 보여주겠다”고 말했다.

안 교육감은 이날 경기 수원시 경기도교육청 2층 컨퍼런스룸에서 기자회견을 열고 “오정초에서 발생한 중대한 교육 활동 침해 사안과 관련해 오늘 부천오정경찰서를 직접 방문해 교육감 명의의 형사고발장을 제출한다”고 밝혔다. 안 교육감은 기자회견 후 부천오정경찰서에 고발장을 제출했다.

오정초 사건을 경기도가 그동안 교권보호단 ‘1호 사안’으로 다뤄왔다. 경기도교육청에 따르면, 오정초 소속 한 교사는 학생 간의 다툼을 중재했다가 되레 학부모로부터 민원을 받았다. 학부모는 교사의 중재에 불만을 품고 학교 앞에서 피켓 시위까지 벌였다. 교권보호위원회는 학부모의 행위를 교육 활동 침해로 인정했다. 하지만 학부모는 이에 그치지 않고 교사를 아동 학대 혐의로 형사고소하는 한편 민사소송까지 제기했다.

안 교육감은 “학부모가 교사에게 사과하고 교사에게 제기한 소를 취하하기로 했지만, 교사와 학교 측 입장을 고려해 고민 끝에 고발을 결정했다”고 말했다. 그러면서 “정당한 교육 활동이 악의적인 민원과 위협 앞에 무너지고 선생님의 헌신이 오히려 신고와 소송으로 되돌아오는 현실을 더는 방치할 수 없다”고 강조했다.

안 교육감은 “교원의 안전과 인격을 심각하게 침해하는 행위에 대해서는 법과 원칙에 따라 엄정하게 대응할 것”이라고도 밝혔다.

경기도는 이날 교권보호전담관 최종 선발 결과도 발표했다. 7월 15일부터 진행한 공개 모집에는 50명 모집(최초 공고 기준)에 1823명이 지원해 평균 36대 1의 경쟁률을 기록했다. 도교육청은 예상을 뛰어넘는 지원 규모에 최종 인원을 300명으로 확대하기로 했다.

최종 선발된 교권보호전담관은 교원 110명, 경기도민 30명, 전문가 160명 등 총 300명이다. 전문가 그룹에는 변호사와 의사, 경찰, 갈등 조정 전문가, 상담사, 전 인권위 조사관, 국제 행동 분석 전문가 등이 포함됐다. 이들은 아동 학대 피신고, 중대한 교육 활동 침해, 악성 민원 등으로 어려움을 겪는 교원을 대상으로 사안 발생 초기부터 종결까지 1대1로 전담 지원한다.

선발된 300명은 권역별 학교 수와 교원 수의 비율을 고려해 경기 동부 권역(58명), 경기 서부 권역(83명), 경기 남부 권역(96명), 경기 북부 권역(63명)으로 나눠 배치된다. 이번 선발에 포함되지 않은 지원자 1400여 명은 ‘시민교권보호관’으로 위촉할 예정이다.

안 교육감은 “교권보호전담관 지원에 36대 1의 높은 경쟁률을 보여주신 것은 무너진 교권을 함께 바로 세우자는 도민의 염원이 하나로 모인 결과”라면서 “선생님이 존중받아야 학생이 제대로 배우고 학부모님이 학교를 신뢰할 때 교육공동체가 바로 설 수 있다”고 말했다.