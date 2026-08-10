‘예술인가, 낙서인가’···“뱅크시 벽화 지우는 데 2억8000만원”

영국의 ‘얼굴 없는 작가’ 뱅크시의 작품을 철거하고 관리하는 데 약 15만파운드(약 2억8600만원)의 공공 예산이 투입된 것으로 나타났다. 작품의 예술적 가치와 관광 효과를 인정해야 한다는 의견과 공공시설 훼손에 따른 비용을 국민 세금으로 부담해서는 안 된다는 비판이 맞서면서 논란이 다시 일고 있다.

9일(현지시간) BBC는 정보공개청구를 통해 확보한 자료를 바탕으로 뱅크시 작품 3점을 둘러싼 철거·보안 비용이 현재까지 약 15만파운드에 달한다고 보도했다. 추가 복원 작업이 예정돼 있어 비용은 더 늘어날 것으로 보인다.

가장 많은 비용이 들어간 작품은 지난해 9월 런던 왕립사법재판소 외벽에 그려진 벽화다. 가발을 쓴 판사가 의사봉으로 시위 참가자를 내려치는 모습을 담은 이 그림은 공개 직후 뱅크시가 홈페이지와 인스타그램에 이미지를 게시해 자신의 작품임을 확인했다.

왕립사법재판소는 영국의 2급 문화재로 지정된 건물이다. 법원 당국은 “문화재인 만큼 건물의 원형을 유지할 법적 의무가 있다”며 벽화 제거 작업을 진행하고 있다. 법무부에 따르면 지금까지 벽화 제거 작업에 5만파운드, 경비와 직원 초과근무 수당 등에 3만5300파운드가 투입돼 총 8만5300파운드(약 1억 6300만원) 이상의 비용이 발생했다.

현재 레이저 장비 등을 이용해 벽화를 지우고 있지만 작업이 쉽지 않은 것으로 전해졌다. 완전히 제거되지 않을 경우 벽면 석재 자체를 교체하는 방안도 검토되고 있다.

논란은 정치권으로도 번졌다. 닉 티머시 보수당 의원은 “납세자의 돈으로 뱅크시의 낙서를 치우는 것은 터무니없는 일”이라며 “그는 마치 공공 건물을 훼손해도 처벌받지 않을 권리가 있다고 생각하는 것 같다”고 비판했다. 이어 “법원은 정의와 법치주의를 상징하는 공간”이라며 “뱅크시는 복구 비용을 직접 부담해야 한다”고 주장했다.

반면 미술평론가 에스텔 러벗은 “누군가는 버킹엄궁을 보러 가고 누군가는 뱅크시 작품을 보러 간다”며 “그의 작품은 누구나 무료로 예술을 접할 수 있게 하고 정치가 갈라놓은 사람들을 하나로 모으는 힘이 있다”고 옹호했다.

뱅크시 작품 때문에 공공 비용이 발생한 사례는 이번이 처음은 아니다. 지난해 4월 런던 워털루 플레이스에 설치된 조형물은 안전 펜스 설치와 경비 등에 약 6만파운드가 들었다. 2024년 런던 경찰 초소에 그려진 피라냐 벽화도 철거 비용으로 약 2200파운드가 투입됐다. 철거된 초소는 오는 11월 재개관하는 런던박물관에 전시될 예정이다.