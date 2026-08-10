관광객·도민 누구나 무료로 해양레저체험···제주 이호해변서 축제

12~16일 ‘2026 제주 해양레저 스포츠 페스티벌’ 윈드서핑·패들보드·카약 등 하루 100명 무료 체험

제주에서 관광객과 도민 누구나 무료로 해양레저 스포츠를 배우고 즐길 수 있는 여름 해양 축제가 열린다.

제주도는 오는 12일부터 16일까지 제주시 이호테우해수욕장에서 ‘2026 제주 해양레저 스포츠 페스티벌’을 개최한다고 10일 밝혔다.

이 페스티벌은 누구나 윈드서핑, 패들보드, 서핑보드, 카약, 딩기요트 등 다양한 종목의 해양레저 스포츠를 무료로 배우고 체험할 수 있는 체험형 해양 축제다.

체험 프로그램은 12일부터 15일까지 오전과 오후로 나눠 진행된다. 하루 100명씩 나흘간 총 400명이 참여할 수 있다. 참가 신청은 당일 현장에서 받는다.

교육은 생활체육 지도자와 제주도 윈드서핑협회 지도자 등 종목별 전문가가 강사로 나서 진행된다.

축제 마지막 날인 16일에는 패들링(보드 노젓기) 대회와 세일링(바람타기) 대회가 열린다. 참가 희망자는 당일 현장에서 신청하면 된다.

도는 이호테우해수욕장의 ‘제주 해양레저 스포츠 페스티벌’을 도민과 관광객이 함께 즐기는 제주 대표 여름철 해양 축제로 육성해 나갈 방침이다.

특히 제주도는 이번 행사 기간 종합상황실을 운영하고 안전관리요원 19명을 현장에 전담 배치하는 등 안전대책을 강화한다.

앞서 지난해 닷새간 열린 제4회 페스티벌에는 도민·관광객 500여명이 해양레저 스포츠를 체험했다.

김종수 제주도 해양수산국장은 “제주 해양레저 스포츠 페스티벌은 도민과 관광객 누구나 부담 없이 해양레저를 접할 수 있도록 준비한 체험형 행사”라면서 “많은 인원이 참가할 것으로 예상되는 만큼 그 어느 때보다 안전을 최우선에 두고 철저히 준비하겠다”고 말했다.