역사와 자연이 포개진 강화 정족산 전등사 일원, ‘명승’된다

강화 정족산의 자연지형을 따라 삼랑성, 정족산사고, 사찰림과 옛길 등이 어우러진 전등사 일대가 국가유산이 된다.

국가유산청은 ‘강화 정족산 전등사 일원’을 명승으로 지정할 계획이라고 10일 예고했다.

전등사 일원은 예부터 자연경관과 역사·문화가 어우러진 곳이다. 국가의 불교 의례, 조선시대 기록유산의 역사가 쌓여 있으며 이색(1328∼1396)을 비롯한 여러 문인의 유람 기록이 남아있다.

전등사는 고구려 소수림왕(재위 371∼384) 때 아도화상이 세웠다고 전하나 고려 중기까지의 역사는 확실히 알 수 없다. 고려가 몽골 침입에 맞서 강화도로 도읍을 옮겼던 시기에는 삼랑성 안에 임시 궁궐이 들어섰다. 정족산 능선을 따라 자리 잡은 삼랑성은 단군의 세 아들이 쌓았다는 전설이 전해지며, 1866년 병인양요 당시 프랑스군 160여명의 공격을 물리친 곳이기도 하다.

조선시대에는 정족산사고가 설치됐다. 조선 왕실은 임진왜란 이후 춘추관과 강화·태백산·묘향산·오대산 등 5곳의 사고에 조선왕조실록 등을 나눠 보관했다.

<고려사>, <세종실록지리지>, <조선왕조실록> 등 여러 문헌과 고지도에는 정족산과 전등사의 역사와 경관이 기록돼 있다. 국가유산청은 “삼랑성과 전등사, 사찰림과 노거수, 옛길 등이 자연지형과 조화를 이루며 하나의 경관구조를 형성하고 있다”며 “전통적인 산지가람의 입지와 자연지형에 순응한 산성과 사찰의 배치가 뛰어난 경관적 가치를 보여준다”고 밝혔다.