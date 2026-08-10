“기피시설이지만 소멸 위기엔 기회”···‘교도소 유치’ 고민 빠진 제천시

20일 시민공청회 열어 의견 수렴하기로 “인구소멸 문제지만 시민 반대하면 안 해”

충북 제천시가 ‘기피 시설’로 분류되는 교도소 유치에 나선다.

인구소멸위험지역이 된 제천의 인구 유출을 막고, 지역 경제를 살리기 위해서다. 통상 교도소는 지역 내에 설치하고 싶지 않은 ‘기피시설’로 분류된다. 하지만 제천시는 교도소가 새로운 ‘기회’가 될 수 있다는 판단을 한 것이다.

불과 10년 전(2016년)만 해도 13만6500명이었던 제천시 인구는 올해 7월 말 기준 12만8000명까지 줄며 지속적인 감소추세를 보이고 있다. 행정안전부는 2021년 인구감소지역(인구소멸위험지역)으로 지정했다.

제천시는 교도소가 들어서면 교정직 공무원 상주 인원을 비롯해 면회객 등 유동 인구가 늘어나 지역 상권과 경제에 활력을 불어넣을 수 있을 것으로 기대하고 있다. 이미 경북 청송군은 여성 교도소를 유치했고, 강원 태백과 전북 남원 역시 교도소 유치에 성공해 내년 착공을 앞두고 있기 때문이다.

제천 지역민들은 교도소에 대한 거부감을 보이면서도 어쩔 수 없는 선택이라는 고민도 내비치고 있다. 장한성 제천사랑청풍호사랑위원회 위원장은 “최근 지어지는 교정시설 높은 담장이나 초소 없이 지어져 기존 교도소와 달리 혐오감이 덜하다”며 “소멸 위험 지역인 제천에 교도관 250명이 상주하면 지방교부세 산정에 유리하게 작용하고, 교도관 등 직원 장기 거주와 유동 인구 유입 등으로 실보다 득이 훨씬 클 것”이라고 주장했다.

신종찬 제천시민꿈틀운동 백년회 공동대표는 “인구소멸 위기 탓에 무작정 (교도소 유치를) 반대할 수 없는 상황인 것은 안다”면서도 “관광산업을 기반으로 하는 도시인데 교도소 유치로 부정적인 꼬리표가 붙을까 걱정스럽다”고 말했다. 그러면서 “지역 발전을 견인할 공공기관 이전 등 보상도 함께 제시해 줬으면 한다”고 했다.

제천시는 오는 20일 제천체육관에서 ‘법무부 교정시설 건립’ 관련 시민 공청회를 연다. 사업은 전액 국비로 추진된다. 투입 예산은 4000억원으로 부지면적 19만2000㎡, 건축 전체면적 5만3689㎡ 규모다. 수용 인원은 1000명이고, 정규 인력은 250명 정도다.

제천시는 공청회에서 교정시설 설치 절차와 지역경제 파급 효과 등을 설명한다. 또 전문가와 시민이 참여하는 찬반 토론도 함께 진행한다. 27일부터 다음달 4일까지는 지역민 1500여 명을 대상으로 시민 여론조사도 실시한다. 최대한 주민의견을 반영해 추진하기 위해서다. 조사에서 찬성 여론이 우세하면 본격적으로 교정 시설 유치에 나선다는 계획이다.

제천시 관계자는 “교도소 유치와 관련해 정해진 것은 아무것도 없다”면서 “시민 다수가 찬성하면 신속히 추진하고, 반대 여론이 높다면 유치하지 않을 것”이라고 말했다. 그러면서도 “다만 지역 소멸이 가속화되는 상황에서 교도소 유치를 마냥 반대할 수도 없는 처지이긴 하다”고 덧붙였다.