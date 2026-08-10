거장 백건우부터 샛별 선율까지···올해 M클래식 축제는 ‘피아니즘’

독주·듀오·4핸즈·6핸즈 등 건반의 매력 9~12월 마포아트센터서 다양한 연주 황수미·양성원·이지윤 등 스페셜 무대도

거장 백건우부터 러시아출신 피아니스트 발렌티나 이고시나, 떠오르는 샛별 선율까지 서로 다른 세대의 피아니스트들이 한 무대에 잇따라 오른다.

마포문화재단은 오는 12월23일까지 마포아트센터에서 제 11회 ‘M클래식 축제’를 연다. 올해 주제는 ‘피아니즘’으로, 피아노라는 하나의 악기가 가진 섬세한 표현력부터 다른 악기와 결합해 만들어내는 확장성까지 살펴보는 프로그램으로 꾸며진다.

중심 프로그램은 피아노 시리즈다. 올해 데뷔 70주년을 맞은 백건우가 다음달 10일 무대에 올라 슈베르트 소나타 13번, 20번, 브람스 ‘4개의 발라드’를 연주한다. 11일에는 발렌티나 이고시나가 베토벤 소나타 17번 ‘템페스트’와 리스트 ‘에스테 별장의 분수’ ‘스페인 광시곡’, 쇼팽의 폴로네즈, 녹턴, 왈츠 등을 들려준다. 16일에는 마포문화재단이 선정한 ‘M아티스트’ 피아니스트 선율의 두번째 리사이틀이 이어진다. 이번 리사이틀에서 선율은 쇼팽의 스케르초 4곡과 슈베르트 피아노소나타 20번을 연주한다.

피아노와 다른 악기가 만나는 무대도 마련된다. 10월22일에는 부조니 콩쿠르 2위 수상자인 피아니스트 김도현과 이탈리아 국제 하프콩쿠르 1위 수상자인 하피스트 이수빈이 듀오 리사이틀을 연다. 라흐마니노프와 드뷔시, 생상스 등의 작품을 피아노와 하프 조합으로 들려준다. 두 연주자는 편곡에도 직접 참여한다.

한대의 피아노를 여러 사람이 나눠 연주하는 공연도 있다. 10월27일 ‘전수진의 피아니즘’에서는 피아니스트 전수진, 고우리, 최현아가 독주부터 4핸즈, 6핸즈까지 다양한 형태의 피아노 연주를 선보인다. 바흐 ‘골드베르크 변주곡’부터 브람스 ‘헝가리 무곡’, 영화 <라라랜드>의 메들리까지 들려준다. 28일에는 유튜브채널 ‘뮤라벨’의 피아니스트 김태환, 고연경, 김하은, 정다이가 쇼팽 발라드 1~4번 전곡을 해설과 함께 들려준다.

피아노 외의 스페셜 콘서트도 마련된다. 다음달 17일에는 퀸 엘리자베스 콩쿠르 우승자인 소프라노 황수미가 헨델과 모차르트의 오페라 아리아, 슈베르트 가곡, 거슈윈의 음악을 노래한다. 10월14일에는 첼리스트 양성원, 바이올리니스트 이지윤, 비올리스트 이수민, 피아니스트 엔리코 파체가 브람스 피아노 사중주 1번을 연주한다. 해금 연주자 김미영도 게스트로 참여한다.