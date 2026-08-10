펄펄 끓은 지구···지난달 세계 바닷물 온도 역대 최고

지구의 바닷물 온도가 관측사상 최고치에 이르렀다는 분석 결과가 나왔다.

유럽연합(EU)의 기후변화감시기구 ‘코페르니쿠스 기후변화서비스(C3S)’는 10일(현지시간) 극지방을 제외한 남위 60도와 북위 60도 사이 비극지 대양의 표면 평균온도가 지난달 20.96도로 역대 최고를 기록했다고 밝혔다. 최근의 역대 최고 기록은 2023년 7월(20.89도)였다.

C3S는 대서양과 서지중해 등 유럽 주변 해역의 폭염과 적도 태평양에서 발달 중인 엘니뇨가 고수온에 영향을 미친 것으로 봤다.

서유럽의 기록적 폭염도 수치로 확인됐다. 서유럽의 올해 6∼7월 평균 기온은 21.62도로 평년(1991∼2020년 평균) 대비 2.79도 높았으며, 2022년의 역대 최고 기록을 넘어섰다.

서맨서 버지스 유럽중기예보센터(ECMWF) 기후전략 책임자는 고기압이 지속하면서 서유럽에 열을 가뒀으며 토양이 건조한 탓에 자연 냉각이 약화하고 기온이 더 올라갔다고 설명했다. 그는 “토양이 마르면 온도를 낮추는 능력을 약해져 열이 더 쉽게 축적된다”며 “기후변화가 극한 고온을 강화하고, 폭염과 가뭄이 서로를 점점 증폭시키는 사례”라고 했다.

올해 7월에는 프랑스·스페인뿐 아니라 독일 일부 지역, 오스트리아·헝가리·영국 등 서유럽과 중부유럽의 강수량 또는 토양 수분 함량이 평년치를 크게 밑돌았다고 C3S는 설명했다. 이미 센강·라인강·다뉴브강 등 유럽 주요 하천의 유량이 급감해 물 공급과 하천 운송, 생태계와 에너지 생산에 극심한 타격을 입히고 있다.

모든 대륙·대양·극지방을 합한 전체 지구 표면의 온도를 기준으로 보면 올해 7월의 온도는 2024년과 함께 관측 사상 공동 2위에 해당했다. 올해 7월 전체 지구 표면 평균기온은 16.90도로, 산업화 이전 기준(1850∼1900년) 대비 1.47도 높았다.