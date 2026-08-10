이란 신임 최고안보수장에 ‘군부 베테랑’ 레자이···강경파 입지 더 세지나

이란이 1980년대 이라크와의 전쟁 당시 이슬람혁명수비대(IRGC)를 이끈 모흐센 레자이(72)를 신임 최고국가안보회의 사무총장에 임명했다. 미국과의 종전 협상이 교착 상태에 빠진 상황에서 군부 강경파의 권력을 더욱 강화하는 신호라는 평가가 나온다.

메흐디 타바타바이 이란 대통령실 대변인은 9일(현지시간) 엑스를 통해 모하마드 바게르 졸가드르 최고국가안보회의 사무총장의 사임에 따라 모흐센 레자이가 신임 사무총장으로 임명됐다고 밝혔다. 졸가드르 전 사무총장은 최고지도자인 모즈타바 하메네이의 신임 정치 고문을 맡게 됐다.

레자이는 1981년부터 1997년까지 16년간 IRGC 총사령관을 지냈다. 재임 중 약 8년간 이라크와의 전쟁을 지휘했다. 1987년 이란에서 발생한 미국 석유회사 경영진 암살사건을 주도했다는 의혹을 받았고, 1994년 85명이 숨진 아르헨티나 유대인센터 폭탄 테러 배후로 지목돼 인터폴 적색수배에 올랐다. 2020년에는 미국 재무부 특별제재대상에 포함되기도 했다.

이후 정계 고위직을 역임했고, 여러 차례 대선에 출마하기도 했다. 지난 2월 미·이스라엘의 공습으로 아야톨라 알리 하메네이 전 최고지도자가 숨진 이후 새 최고지도자인 모즈타바의 군사 고문 등을 지냈다.

레자이는 졸가드르 전 사무총장에 비해 더욱 강경한 성향의 인물로 꼽힌다. 졸가드르 전 사무총장 역시 IRGC 부사령관을 역임했지만, 군부 내에서 입지가 큰 인물은 아니었던 것으로 평가된다. 레자이는 지난달 호르무즈 해협 통제의 필요성을 강조하며 “수십개의 원자 폭탄보다 중요하다”고 말하기도 했다.

이번 인사로 IRGC를 주축으로 한 이란 강경파 세력의 입지가 더욱 공고화했다는 평가다. 하메드레자 아지지 이란 안보 전문가는 뉴욕타임스(NYT)와의 인터뷰에서 레자이의 임명은 이란의 안보를 장악한 기성 세력이 세대교체에 나서기보다 자신들의 권력을 더욱 강화하는 신호라고 말했다.

또한 이란 내부 협상파를 견제하려는 모즈타바의 의중이 반영된 인사라는 평가도 나온다. 최고국가안보회의 사무총장은 공식적으로 대통령이 지명하지만, 사실상 최고지도자의 뜻이 좌우하는 것으로 알려져 있다.

앞서 모즈타바의 사돈인 고위 성직자 모하마드 바게르 카라치는 모즈타바와 마수드 페제시키안 이란 대통령 간 갈등설을 제기하며, 모즈타바가 협상파 세력을 견제하는 인사를 계획하고 있다고 주장했다. 그는 당시 졸가드르 사무총장의 경질과 레자이의 임명을 언급하기도 했다.

이번 인사가 대미 협상단을 이끄는 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장을 견제하려는 의도도 있는 것으로 보인다. 졸가드르 전 사무총장과 가까운 사이인 갈리바프 의장은 지난 6월 미국과의 종전 양해각서(MOU) 체결 이후 강경파의 거센 비난에 맞서 MOU를 옹호해왔다. 아지지는 이번 인사를 “갈리바프 의장의 과도한 영향력을 막기 위한 균형 조치”라고 평가했다.

향후 레자이와 갈리바프 의장 간 세력 갈등이 본격화할 수 있다는 전망도 나온다. 사이드 골카르 미국 테네시대 채터누가캠퍼스 정치학 교수는 NYT와의 인터뷰에서 과거 대선에 출마한 적 있는 두 사람 모두 “왕이 되고 싶어 한다”며 충돌 가능성을 거론했다.