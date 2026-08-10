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‘세우타 월경 사태’ 당시 청소년 성폭행도···“청소년들, 센터 자리 없어 노숙”

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본문 요약

스페인 자치령 세우타에서 일어난 대규모 월경 사태 당시 청소년을 대상으로 한 성폭력 사건도 벌어진 것으로 전해졌다.

스페인 사법당국 관계자들은 현지 주민들이 개입해 성폭행 시도가 저지된 사례 등도 있었다고 밝혔다.

세우타 대학병원 응급의학과 의사 수사나 아스카소는 성폭행을 당한 것으로 추정되는 이민자 청소년 여성들을 치료하고 있다며 "피해 소녀들은 14세 미만이며, 미성년자 보호시설에 수용할 자리가 없어 거리에서 생활하고 있다"고 유로뉴스에 말했다.

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‘세우타 월경 사태’ 당시 청소년 성폭행도···“청소년들, 센터 자리 없어 노숙”

입력 2026.08.10 15:32

  • 배시은 기자

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이민자들이 7일(현지시간) 스페인 자치령 세우타에서 비정부기구(NGO) ‘루나 블랑카’카‘가 제공하는 식량을 받기 위해 줄을 서 있다. AFP연합뉴스

이민자들이 7일(현지시간) 스페인 자치령 세우타에서 비정부기구(NGO) ‘루나 블랑카’카‘가 제공하는 식량을 받기 위해 줄을 서 있다. AFP연합뉴스

스페인 자치령 세우타에서 일어난 대규모 월경 사태 당시 청소년을 대상으로 한 성폭력 사건도 벌어진 것으로 전해졌다.

유로뉴스는 9일(현지시간) 성폭행을 당한 것으로 추정되는 14세 미만의 이민자 소녀 최소 5명이 세우타 대학병원에서 치료를 받았다고 보도했다. 이들은 세우타 월경 사태 당시 세우타로 들어온 것으로 확인됐다.

세우타 의료 관계자들에 따르면 소년 1명도 성폭행 피해를 당한 것으로 추정된다. 피해자들이 신고하지 않은 사례도 있어 실제 피해 사례는 더 많을 것으로 보인다. 현재까지 성폭행을 당한 것으로 추정되는 사람 10여명이 치료를 받은 것으로 전해졌다.

스페인 경찰은 세우타 월경 사태 당시 청소년 1명이 성폭행을 당했다는 의혹에 관해 수사에 착수했다. 이 청소년은 병원으로 옮겨졌으며 성폭행에 따른 부상이 발견됐다. 다만 현재까지 체포된 용의자는 없으며 사건의 정황 등도 알려지지 않았다.

스페인 사법당국 관계자들은 현지 주민들이 개입해 성폭행 시도가 저지된 사례 등도 있었다고 밝혔다.

세우타 대학병원 응급의학과 의사 수사나 아스카소는 성폭행을 당한 것으로 추정되는 이민자 청소년 여성들을 치료하고 있다며 “피해 소녀들은 14세 미만이며, 미성년자 보호시설에 수용할 자리가 없어 거리에서 생활하고 있다”고 유로뉴스에 말했다. 그는 “결핵이나 간염 등 확산할 가능성이 있는 질병이 있는 사람들이 유입될 위험이 있지만, 응급실에는 이를 즉시 발견할 수 있는 역량이 부족하다”며 추가 의료 인력 배치가 필요하다고 말했다.

세우타에 남아 있는 이주민 중 상당수가 미성년자인 것으로 추정되면서 이들이 적절한 보호를 받지 못하고 있다는 우려가 나오고 있다. 세이브더칠드런에 따르면 세우타에 도착한 이주 아동과 청소년 최소 1000명이 시설에서 보호를 받고 있다. 세우타의 청소년 관련 시설 수용 인원은 100명 미만인 것으로 알려졌다.

또한 세우타에 도착한 아동과 청소년 4000~7000명의 소재가 아직 파악되지 않은 상황이다. 이들은 숲속이나 도시 곳곳에 숨어 노숙 생활을 하고 있을 가능성이 있다.

세이브더칠드런의 이주 전문가인 제니퍼 주피롤리는 “이처럼 심각한 위기 상황에서는 특히 소녀와 청소년들이 소외되기 쉽다”며 “이들은 폭력, 착취, 인신매매에 극도로 취약한 상태”라고 말했다.

시라 레고 스페인 청소년부 장관은 최근 세우타에 도착한 미성년자들 중 소녀들과 아주 어린 아이들이 상당수라고 밝혔다.

지난달 30일 이주민 수만명이 북아프리카 모로코에서 세우타로 국경을 넘는 사태가 발생했다. 스페인 당국 통계에 따르면 세우타 사태로 이주민 최소 142명이 숨졌으며 약 2000명이 세우타에 남았다.

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