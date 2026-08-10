법무부 ‘대북송금 수사’ 박상용 검사 감찰위 13일 개최···박 “준비 시간 달라” 반발

법무부가 쌍방울 대북송금 당시 부적절한 방식으로 수사했다는 혐의로 정직 2개월의 징계가 청구된 박상용 인천지검 부부장검사에 대해 감찰위원회를 연다.

10일 법조계에 따르면 법무부는 오는 13일 감찰위를 열어 박 검사 사건을 심의한다. 법무부 감찰위는 감찰의 공정성 등을 심의하고 장관에게 권고하는 기구다. 위원의 3분의 2 이상은 외부 인사이다. 법무부 감찰규정에 따르면 감찰위는 검사 징계 사건을 심의해 징계 수위를 권고하고, 장관이 위원장인 검사징계위가 최종 징계 수위를 결정한다.

앞서 대검찰청은 지난 5월12일 박 검사가 쌍방울 대북송금 수사 당시 다른 사건의 수사를 언급하며 부당하게 변호인을 통해 자백을 요구한 점, 수용자를 소환 조사했음에도 수사 과정 확인서를 작성하지 않은 점, 음식물 또는 접견 편의를 정당한 사유 없이 제공한 점 등이 인정된다며 박 검사에게 정직 2개월의 징계를 내려달라고 법무부에 청구했다.

정성호 법무부 장관은 이 외에도 박 검사가 지난 4월3일 국회 ‘조작기소 국정조사 특별위원회’에서 증인 선서를 거부한 혐의, 국민의힘이 지난 4월7일 ‘재판 조작 청문회’ 명목으로 개최한 행사에 참여한 혐의, 유튜브 방송과 언론 인터뷰 등에 수차례 출연해 부적절하게 발언한 혐의에 대한 감찰을 인천지검에 지시했다.

이번 감찰위에선 인천지검 감찰 내용과 대검이 징계 청구한 내용이 함께 다뤄질 것으로 전해졌다. 다만 여권에서 제기해 온 이른바 ‘연어·술 파티’ 의혹은 심의 대상에서 빠진 것으로 알려졌다.

법무부 감찰규정에 따르면 정 장관이나 검사징계위가 감찰위 권고를 반드시 따라야 할 의무는 없다. 대검이 정직 2개월을 청구했음에도 정 장관이 추가 감찰을 지시한 만큼, 정 장관이 감찰위 권고보다 중한 징계를 내릴 가능성도 있다.

이날 박 검사는 입장문을 내고 “(감찰위 출석 요구) 전화를 받고 변호사에게 연락하니 지방 출장이라 3일 만에는 의견서 작성은커녕 면담조차 어렵다는 답을 들었다”면서 “연기신청을 하려고 법무부에 수통의 전화를 해도 받지 않다가 이제 통화를 겨우 했다”고 밝혔다.

박 검사는 정 장관에게 “저에게 더도 말고 변호인과 상의하고 의견을 정리할 최소한의 시간을 달라”고 요구했다. 그러면서 “장관께서 여러 가지 이유에서 어떻게든 저에 대해 정직을 넘어 해임 등의 중징계를 하려고 하실 것으로 추측하고 있다”면서 “징계 절차에서 혐의 유무를 밝히는 것은 검사직은 물론 제 인생이 걸린 문제다. 검사직을 박탈하려고 하면서 의견 정리 시간도 줄 수 없다고 하면 그것은 법치국가의 절차가 아니다”라고 했다.

박 검사는 이날 오후 5시12분쯤 자신의 페이스북에 “법무부가 기일연기를 불허했다”며 “변호인도 없고 준비할 시간도 촉박하지만 혼자라도 출석하여 위원들께 성실히 소명하고 오겠다”고 알렸다.