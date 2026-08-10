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중앙선거관리위원회가 10일 시간대별 투표율 집계의 정확성을 높이기 위해 표본조사 방식으로 투표율을 조사하겠다고 밝혔다.

선관위는 투표율 데이터의 정확성을 높이기 위해 표본투표소를 선정해 투표율을 조사하는 표본조사 방식으로 변경하는 것을 검토하겠다고 밝혔다.

선관위는 "현행 방식의 선거일 투표에서는 1만4288개의 투표소에서 수기로 투표자 수를 집계하기 때문에 인적 오류의 가능성이 있고 시간대별 정확한 투표자 수를 실시간 또는 사후 검증·확인하는 것이 사실상 불가능하다"고 밝혔다.

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선관위, 투표율 ‘표본조사’ 도입 검토…공개 주기도 2시간으로 조정

입력 2026.08.10 15:43

  • 이예슬 기자

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노태악 전 중앙선거관리위원장이 10일 국회에서 열린 ‘제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특별위원회’ 제3차 청문회에 참석해 있다. 연합뉴스

노태악 전 중앙선거관리위원장이 10일 국회에서 열린 ‘제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특별위원회’ 제3차 청문회에 참석해 있다. 연합뉴스

중앙선거관리위원회가 10일 시간대별 투표율 집계의 정확성을 높이기 위해 표본조사 방식으로 투표율을 조사하겠다고 밝혔다. 투표율 공개 주기도 기존 1시간에서 2시간으로 조정하기로 했다.

선관위는 이날 국회 ‘국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사특별위원회’에 제출한 자료에서 이같이 보고했다.

선관위는 투표율 데이터의 정확성을 높이기 위해 표본투표소를 선정해 투표율을 조사하는 표본조사 방식으로 변경하는 것을 검토하겠다고 밝혔다.

선관위는 “현행 방식의 선거일 투표에서는 1만4288개의 투표소에서 수기로 투표자 수를 집계하기 때문에 인적 오류의 가능성이 있고 시간대별 정확한 투표자 수를 실시간 또는 사후 검증·확인하는 것이 사실상 불가능하다”고 밝혔다. 연구용역 등을 통해 합리적인 표본투표소 선정 방법을 마련하고 표본투표소에 최소 2명의 사무원을 추가로 배치하는 방식을 검토하겠다고 했다.

현행 1시간 단위의 투표율 공개 주기를 2시간 단위로 늘리는 방식도 제시했다. 공개 주기를 늘려 오입력 발생 가능성을 줄이고 오입력 발견 시 수정에 걸리는 시간적 여유를 확보하겠다는 취지다. 또 기존에는 정각 15분 전후로 투표율을 집계했는데 정각 기준으로 집계한 뒤 30분 뒤에 공개하는 방안으로 변경할지도 검토한다.

선관위는 투표 관리 종합시스템을 구축해 투표율 집계·보고 체계도 개선하기로 했다. 투표용지의 일련번호 등을 입력할 때 투표용지 교부매수를 자동으로 개선해 투표소에서 투표자 수를 산정하는 방법을 개선해 오류를 최소화하는 방안을 검토 중이다.

그 외에도 직전 시간대 대비 투표자 수가 급증하는 등의 이상 증가 추세가 발생하면 자동으로 알림이 뜨게 해 구시군 선관위 및 시도 선관위, 중앙선관위가 신속히 이를 확인하고 검증할 수 있게 하는 방안도 검토 중이다.

선관위는 일각에서 투표율 오입력을 두고 “전산 기록을 조작한 부정선거”라는 주장이 나오는 것과 관련해서는 “선거일 투표소의 투표자 수는 투표관리관 등이 매시간 전화로 읍면동 선관위에 보고한 수를 취합하여 집계된다”며 “투표자 수 집계 과정에서의 단순 착오일 뿐 전산 기록 변작과는 관계가 없다”고 밝혔다.

영문번역(English Translation)
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