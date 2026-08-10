[단독]울산·제주에도 있는데···수난사고 잦은 부산, 구조 장비 ‘서프보드’ 단 한 대도 없다

부산소방재난본부가 수난구조용 장비인 ‘서프보드’를 단 한 대도 소유하지 않은 것으로 10일 경향신문 취재결과 확인됐다.

서프보드는 구조대원이 직접 탑승하거나 원격 조종으로 구조 위치에 바로 투입할 수 있는 장비다. 사람이 물에 빠졌다는 신고가 들어왔을 때 구조에 걸리는 시간을 크게 단축할 수 있는 장비로 알려져 있다. 1대 가격은 3000만원 내외로 비싼 편이다.

부산은 바다가 접해 있고, 낙동강을 끼고 있어 수난사고가 많은 편이지만 서프보드와 같은 구조장비 보유량은 타 지역에 비해 열악하다.

부산을 제외한 다른 지자체에서는 이미 서프보드를 도입하고 있다. 울산과 경기가 각각 3대씩 도입했으며, 인천과 전남이 각각 2대, 제주가 1대를 보유 중이다.

부산소방이 구조장비 도입에 소극적인 가장 큰 이유는 예산이다. 부산소방본부는 현재 300t급 노후 소방정 개선 사업을 진행 중이다. 이 때문에 올해 가용 가능한 장비 예산은 5억원에 불과하다. 대부분의 예산은 일반 장비 노후율(5%)을 맞추는 데 투입되고 있다.

기존 서프보드의 기능적 한계도 제품 도입의 발목을 잡고 있다. 배터리 안정성과 속도에 대한 지적이 내부에서 나오기도 했다. 부산소방본부 관계자는 “최근에 자체적으로 정한 조건을 충족하는 모델이 잇따라 나오고 있어 도입을 추진 중”이라고 말했다. 부산소방본부는 역시 서프보드 2대 도입을 목표로 하반기 추경 예산(6200만원) 편성을 요구한 상태다. 한편 지난해 부산에서 발생한 수난 사고 구조 건수는 239건이다.