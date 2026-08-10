인권위원 6명 “안창호, 인권위 합의제 마비시켜 직권남용” 성명

여권 추천 국가인권위원 6명이 안창호 인권위원장의 독단적 회의 운영과 ‘윤석열 전 대통령 방어권 의결 폐기 및 대국민 사과 안건’ 상정 거부를 규탄하고 나섰다.

10일 이숙진·오영근·소라미·오완호·조숙현·김민문정 등 인권위원 6인은 규탄 성명을 내고 “안창호 위원장은 인권위원들의 정당한 요구를 묵살하고 인권위의 합의제 기능을 마비시키고 있다”며 “이는 직권남용의 혐의가 있음을 경고한다”고 밝혔다.

위원들은 오늘 예정됐던 정기 전원위원회가 열리지 않은 점을 지적했다. 성명에 따르면 안 위원장은 의결정족수가 충족됐음에도 한석훈(국민의힘 추천)·강정혜(대법원장 추천) 위원의 불참을 구실로 정기 전원위원회를 개최하지 않았다.

위원들은 “안 위원장이 정치적 셈법에 따라 회의 개최 여부마저 자의적으로 결정한 것은 독단적인 운영의 단면을 여실히 보여준다”며 “이는 위원장이 강조해 온 ‘법과 원칙’이 결국 자신에게 유리할 때만 적용하는 편향적 기준에 불과했음을 스스로 입증한 것”이라고 밝혔다.

위원들은 안 위원장이 사안에 따라 다른 기준을 적용하고 있다고 주장했다. 안 위원장이 지난해 ‘윤석열 방어권 안건’을 신속히 상정·의결하고, ‘헌법존중 정부혁신 TF’ 미구성 안건 역시 일부 인권위원의 현장 구두 발의만으로 상정해 처리했으나, ‘(윤 방어권 안건 철회 및) 대국민 사과 안건’에 대해서는 상정을 미루고 있다는 지적이다.

인권위원 6인은 “그동안 두 차례의 전원위 개최 요구와 네 차례의 안건 상정을 요구해왔다”며 “안 위원장이 지난 7월13일 전원위 상정 거부, 7월20일 임시 전원위 개최 거부에 이어 오는 13일 임시 전원위 개최를 통보하면서도 해당 안건을 계속 제외해왔다”고 밝혔다.

위원들은 “인권위는 위원장 개인의 전유물이 아니며, 인권위원들이 공개적 토론과 민주적 절차를 거칠 때 비로소 독립성과 국민적 신뢰가 유지된다”며 안 위원장이 권한 남용을 중단하고 전원위를 정상화해 해당 안건을 지체 없이 상정할 것을 촉구했다.