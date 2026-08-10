한·미, 17~27일 ‘을지자유의 방패’ 야외기동훈련 축소…전작권 전환 평가 실시

한·미가 하반기 연합 군사연습인 ‘을지 자유의 방패’(UFS·을지프리덤실드)를 오는 17일부터 27일까지 실시한다. 올해 UFS 기간에 실시되는 야외기동훈련(FTX) 건수는 지난해보다 다소 줄었다. 북한과의 군사적 긴장 수준을 관리하려는 이재명 정부의 의중이 반영됐다는 해석이 나온다.

합동참모본부는 한·미연합사령부와 10일 서울 용산구 국방부 청사에서 공동 기자회견을 열고 UFS를 17일부터 실시한다고 밝혔다. 한·미는 UFS에 대해 “연례적으로 실시하는 방어적 성격의 훈련”이라며 “한·미가 합의한 조건에 기초한 전시작전통제권 전환 준비를 지속적으로 추진하는 계기가 될 것”이라고 했다.

이번 연습 기간 한·미는 연합 FTX를 대대급 이상으로 통합해 14건 시행할 계획인 것으로 알려졌다. 이재명 정부 첫 한·미연합연습이었던 지난해 UFS보다 줄어든 규모다. 지난해 UFS에서는 당초 계획된 44건의 FTX 가운데 대대급 이상 17건, 중대급 5건을 연습 기간에 실시했다. 나머지 22건은 연습 종료 후 순차적으로 분산해 실시했다.

이번 한·미 공동보도문에는 지난해와 마찬가지로 윤석열 정부 때 언급됐던 “고도화되는 북한의 핵·미사일 위협” “북핵” 등의 표현이 빠졌다. 박원곤 이화여대 북한학과 교수는 “남북관계를 모색하는 한국 정부 입장에서는 북한이 연합훈련에 반발한다는 점을 고려해 로키로 접근하려는 것”이라며 “미국이 (북한 억제에 있어) 대규모 미 증원군을 동원하는 현재의 작전 계획을 바꾸려는 조짐을 보이고 있다고 볼 수도 있다”고 말했다.

연습에 참여하는 한국군은 약 1만8000명으로 지난해와 유사한 수준이다. 한·미연합사에는 70여명의 유엔사 인원이 파견돼 드론, GPS, 사이버 공격 등에 대응하는 훈련을 진행할 예정이다. 북한이 우크라이나 전쟁을 통해 축적한 전투 경험을 한반도에 적용할 가능성에 대비하기 위한 차원으로 풀이된다. 스콧 윈터 유엔사 부사령관(호주 육군 중장)은 최근 기자들과 만나 “정보, 사이버, 우주와 같은 새로운 영역에서 유엔군사령부가 어떻게 기여할 수 있을지에 큰 관심을 갖고 있다”고 말한 바 있다.

이번 UFS에서는 한국이 전작권 전환 조건을 충족했는지를 검증하기 위한 한·미 공동평가가 일부 실시될 것으로 알려졌다. 정부는 올해 10월 열릴 예정인 한·미안보협의회의(SCM)에서 전작권 전환 목표 연도(X연도)를 도출하는 것을 목표로 하고 있다.

장도영 합참 공보실장은 “이번 연습 기간에도 우리 군은 조건에 기초한 전작권 전환 계획에 따라 한·미가 상호 합의한 기준에 의거하여 능력 및 체계에 대해 한·미 공동평가를 실시할 예정”이라고 말했다. 라이언 도널드 주한미군사 공보실장은 “특정 평가 및 일정, 검증에 대한 토의 내용은 공동의 소통 채널을 통해 각 국방 지휘부에서 관리되고 있으며 SCM에서 다뤄질 예정”이라고 했다.