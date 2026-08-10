제주~칭다오 화물선 오갈 때마다 ‘적자’ 손실보전 ‘눈덩이’···재협상 착수

항차당 손익분기 200TEU 못 미쳐···수출 ‘0건’일때도 지난 10월 취항 이후 누적 손실보전금 51억원 지급 전면 재검토서 외교·신뢰 문제로 재협상 추진

제주항 개항 이래 첫 국제 정기 화물선으로 기대를 모았던 ‘제주~중국 칭다오’ 항로가 물동량 부진으로 매 운항 적자를 기록하면서 막대한 예산이 손실 보전에 투입되고 있다. 실효성 있는 대책 마련을 요구하는 목소리가 높아지는 가운데 제주도가 최근 중국 측과 착수한 재협상 향방에 지역사회의 관심이 쏠리고 있다.

제주도는 제주~칭다오 항로 화물선 운항과 관련해 도민에게 이익이 되는 방향으로 중국측과 재협상을 추진 중이라고 10일 밝혔다. 다만 상대측과의 신뢰 유지 및 협상 보안 등을 이유로 구체적인 내용은 밝힐 수 없다고 덧붙였다.

앞서 도는 중국 선사인 산둥원양해운그룹과 신규 항로 개설 협정을 맺고 지난해 10월16일부터 제주~칭다오 간 정기 화물선 운항을 시작했다. 이 화물선은 매주 월요일 칭다오를 출발해 수요일 제주항에 입항하는 일정으로 연간 52항차를 운항한다. 주요 수입품은 페트칩·가구·건축자재·고구마전분 등이며, 주요 수출품은 냉동수산물, 삼다수, 중고자동차 등이다.

취항 당시 도는 중국과의 직항 항로 개설로 물류비를 최대 62% 절감하고, 운송 시간 역시 최소 2일로 단축해 제주 기업들의 수출 경쟁력을 높일 수 있을 것으로 전망했다.

다만 신규 항로 특성상 초기 물동량 확보가 어려운 점을 고려해 3년간 중국 선사의 운항 손실을 보전하는 계약을 맺었다. 손익분기점은 항차당 200TEU(1TEU는 20피트 컨테이너 1개)다. 이 기준을 채우지 못할 경우 발생하는 운항 적자는 전액 제주도 예산으로 메워주는 구조다.

문제는 실제 화물선 운항 결과 수출입 물동량은 기대에 턱없이 미치지 못하고 있다는 점이다. 물동량이 가장 많았던 지난 4월조차 항차당 평균 33.6TEU 였다. 지난해 11월은 항차당 평균 14.0TEU에 불과했다.

가장 최근인 이달 5일만 하더라도 수입물량은 41TEU에 그쳤고, 제주에서 나간 수출물량은 단 한 개도 없었다. 7월 마지막 주는 수입 26TEU, 수출 1TEU에 그쳤다.

이처럼 화물량 부족에 따른 운항 적자가 누적되면서 제주도가 부담해야 할 손실보전액도 눈덩이처럼 불어나고 있다. 취항 이후 이달 5월까지 제주도가 중국 선사에 지급한 손실액은 51억원(용선료 7월까지 포함)에 달한다.

적자폭이 급증하자 도는 올해 당초 본예산에 편성한 칭다오 항로 손실보전액 38억원에 더해 추경에서 26억5700만원을 추가로 확보해 올해만 총 64억5700만원을 손실보전금으로 준비해 놓은 상태다. 더욱이 협약 기간이 3년인 점을 고려할 때 200억여원 이상의 예산이 손실 보전에 투입될 수 있다는 우려가 나온다.

이 외에도 사업 추진 과정에서 법 해석 오류로 지방재정투자심사를 거치지 않은 채 사업을 강행한 절차상 문제점까지 드러나며 철저한 검토와 준비 부족에 대한 비판이 가중돼 왔다.

손실보전금 누적에 절차상 문제까지 드러나자 지난 7월 취임한 위성곤 지사는 해당 사업에 대해 후보 시절 전면 재검토를 언급하기도 했다. 도 관계자는 “이미 체결된 공식 계약을 일방적으로 파기할 경우 중국과의 교류 위축과 신뢰도 하락, 외교적 마찰 등이 발생할 수 있어 신중한 접근이 필요하다”고 밝혔다. 위 지사 역시 최근 “항로 운영을 단절하기에는 리스크가 너무 크다”면서 “계약을 새로 추진하고 있다”고 밝힌 바 있다.