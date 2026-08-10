한화그룹, KAI 지분 15% 이상 확보…기업결합심사 신청 예정

한화시스템, KAI 지분 3.45% 장내 매입 한화에어로스페이스 등 보유 지분 15.89% KAI 민영화 속도 붙을 듯…KAI 노조 반발

한화그룹이 한국항공우주(KAI) 지분을 추가 인수하며 보유 지분율을 15% 이상으로 늘렸다. 한화그룹은 조만간 공정거래위원회에 기업결합심사를 신청할 예정이다.

한화그룹은 10일 한화시스템이 지난 한 달 동안 KAI 지분 3.45%를 장내 매입했다고 밝혔다. 이로써 한화그룹은 한화에어로스페이스 9.90%, 한화시스템 4.98%, 한화에어로스페이스 USA 1.01% 등 총 15.89%의 KAI 지분을 확보하게 됐다.

한화그룹은 지난달 8일 KAI 지분 12.44%를 보유하고 있다는 내용을 공시하면서 한화시스템이 올해 안에 5000억원 한도 내에서 지분을 추가 매입할 계획이 있다고 밝혔다.

한화그룹은 상장사인 KAI 주식을 15% 이상 취득함에 따라 공정위에 기업결합심사를 신청할 예정이다. 현재 KAI의 최대 주주는 지분 26.41%를 보유하고 있는 수출입은행이다. 한화그룹은 2대 주주다.

한화그룹의 지분 추가 인수로 KAI 민영화 작업이 본격적으로 이뤄질 가능성이 제기된다. 한화그룹은 “KAI 2대 주주로서 사업 협력을 통한 시너지 제고, 글로벌 수출 확대 지원 등과 관련한 KAI 의사결정 과정에 참여하는 방안을 검토하고 있다”고 밝혔다.

한화그룹은 KAI 지분 확대가 대한민국 우주 주권 확보와 자주국방, 우주·항공·방산 분야 수출 경쟁력 강화를 위해서라고 설명했다. 이른바 ‘한국판 스페이스X’ 구상이다. 최근 한화그룹은 2040년까지 55조원을 투자해 독자 발사체와 위성, 우주 인공지능(AI) 데이터센터, 저궤도 통신망 등을 구축하겠다는 청사진을 밝혔다.

김동관 한화그룹 수석부회장은 지난달 경남 진주시에서 열린 ‘AI 우주 강국’ 전략 발표에서 “대한민국은 이제 우주와 항공을 각각의 산업으로 바라봐서는 안 된다”며 “우주와 항공, AI와 국방이 하나로 연결될 때 진정한 AI 우주 강국으로 도약할 수 있다”고 강조했다.

다만 KAI 노조와 시민단체 반발은 풀어야 할 숙제다. KAI 노조와 사천시민참여연대는 지난달 말 “국가 세금과 국책사업으로 키운 기업을 통째로 삼키려는 한화의 행보는 혁신이 아닌 재벌 특혜”라고 반발했다.