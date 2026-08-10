“제주 골프장에 멧돼지가···” 골퍼들 대피 소동

제주의 한 골프장에 멧돼지가 나타나 골퍼들이 대피하는 소동이 발생했다.
10일 제주소방안전본부에 따르면 이날 오전 8시49분쯤 서귀포시 표선면에 있는 한 골프장에서 “코스에 멧돼지 한마리가 나타나 먹이를 먹고 있다”는 신고가 접수됐다.
이 멧돼지는 무게 약 100㎏로 추정되는 성체로, 골프장을 돌아다니면서 먹이 활동을 한 것으로 전해졌다.
소방당국은 경찰과 공동으로 출동해 골프장 이용객들을 대피시키고, 엽사를 동원해 멧돼지를 사살조치 했다.
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제주의 한 골프장에 멧돼지가 나타나 골퍼들이 대피하는 소동이 발생했다.
10일 제주소방안전본부에 따르면 이날 오전 8시49분쯤 서귀포시 표선면에 있는 한 골프장에서 "코스에 멧돼지 한마리가 나타나 먹이를 먹고 있다"는 신고가 접수됐다.
이 멧돼지는 무게 약 100㎏로 추정되는 성체로, 골프장을 돌아다니면서 먹이 활동을 한 것으로 전해졌다.
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입력 2026.08.10 17:06
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제주의 한 골프장에 멧돼지가 나타나 골퍼들이 대피하는 소동이 발생했다.
10일 제주소방안전본부에 따르면 이날 오전 8시49분쯤 서귀포시 표선면에 있는 한 골프장에서 “코스에 멧돼지 한마리가 나타나 먹이를 먹고 있다”는 신고가 접수됐다.
이 멧돼지는 무게 약 100㎏로 추정되는 성체로, 골프장을 돌아다니면서 먹이 활동을 한 것으로 전해졌다.
소방당국은 경찰과 공동으로 출동해 골프장 이용객들을 대피시키고, 엽사를 동원해 멧돼지를 사살조치 했다.
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