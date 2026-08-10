“제주 골프장에 멧돼지가···” 골퍼들 대피 소동

제주의 한 골프장에 멧돼지가 나타나 골퍼들이 대피하는 소동이 발생했다.

10일 제주소방안전본부에 따르면 이날 오전 8시49분쯤 서귀포시 표선면에 있는 한 골프장에서 "코스에 멧돼지 한마리가 나타나 먹이를 먹고 있다"는 신고가 접수됐다.

이 멧돼지는 무게 약 100㎏로 추정되는 성체로, 골프장을 돌아다니면서 먹이 활동을 한 것으로 전해졌다.