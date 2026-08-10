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본문 요약

어린이용 위인전 속 플로렌스 나이팅게일은 십중팔구 '백의의 천사'였다.

나이팅게일이 32세 무렵 쓴 에세이 <카산드라>가 처음으로 번역돼 소개된다.

나이팅게일은 영국 상류층 귀족 집안 출신이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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영국의 간호사이자 병원 개혁가, 자선가인 플로렌스 나이팅게일의 사진, 1858년경 찍힌 것으로 추정. 게티이미지

시대를 앞서간 ‘페미니스트’, ‘통계 전문가’ 나이팅게일의 진짜 얼굴

입력 2026.08.10 17:13

수정 2026.08.10 17:22

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플로렌스 나이팅게일

플로렌스 나이팅게일 지음 | 김보은 옮김

휴머니스트 | 448쪽 | 2만5000원

영국의 간호사이자 병원 개혁가, 자선가인 플로렌스 나이팅게일의 사진, 1858년경 찍힌 것으로 추정. 게티이미지

영국의 간호사이자 병원 개혁가, 자선가인 플로렌스 나이팅게일의 사진, 1858년경 찍힌 것으로 추정. 게티이미지

어린이용 위인전 속 플로렌스 나이팅게일은 십중팔구 ‘백의의 천사’였다. 상냥한 간호사의 표상이라고나 할까. 그러나 주입된 이미지와 달리 나이팅게일이 그저 상냥한 존재가 아니었다는 것은 이제 꽤 알려진 바다. 다친 군인들로 아수라장인 야전병원의 질서를 세운 이의 성격이 어찌 곱기만 하겠는가. 군 지휘관이 의료용품을 주지 않으면 망치로 문을 부쉈다는 일화는 그의 카리스마를 짐작하게 한다.

책은 나이팅게일의 다면적인 모습을 엿볼 수 있는 그의 주요 저작을 소개한다. 무엇을 상상하든 그의 글은 더 진보적이고, 더 호쾌하다. 시대를 앞서간 페미니스트이자 방대한 의학 데이터를 분석해 영국군 의료 시스템 개혁을 이끈 통계 전문가가 그 안에 살아 숨 쉰다.

시대를 앞서간 ‘페미니스트’, ‘통계 전문가’ 나이팅게일의 진짜 얼굴[플랫]

[여성,정치를 하다](10)아프고 가난한 자를 위해, 숫자를 무기로 세상을 바꾸다

나이팅게일이 32세 무렵 쓴 에세이 <카산드라>(1852)가 처음으로 번역돼 소개된다. 나이팅게일은 영국 상류층 귀족 집안 출신이다. 20대 초반 간호사가 되겠다고 선언하자 가족들은 “그건 저택에서 자란 숙녀가 할 일이 못 된다”고 다그쳤다. <카산드라>에서는 여성에게 무능을 강요하는 사회에 대한 분노가 읽힌다. “어째서 여성은 열성과 지성, 윤리적 실천력을 갖추고서도 이 셋 중 어느 것도 활용할 수 없는 사회에서 살아가는가?” 여성들에게 “깨어날 것”을 외치는 글은 여성운동에 영향을 미쳤다. 훗날 버지니아 울프는 이 글을 읽고 “나이팅게일이 글을 썼다기보다 비명을 지른 것 같다”는 서평을 남겼다.

1907년 노년의 나이팅게일.

1907년 노년의 나이팅게일.

<간호에 관하여>(1859)는 청결한 환경과 식단의 운영 등을 정리한 최초의 간호학 저술이다. 이는 비전문적 노동으로 취급되던 간호가 전문 영역으로서 인정받는 계기가 됐다. 나이팅게일이 자신이 설립한 간호 교육기관에서 한 조언을 모은 <플로렌스 나이팅게일이 간호사들에게 전하는 말>(1914)에는 후배들에게 겸손과 신앙, 성실함을 강조하는 노년의 나이팅게일을 만날 수 있다.

▼ 전지현 기자 jhyun@khan.kr

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