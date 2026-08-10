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본문 요약

기초생활수급자인 임재원씨는 10일 서울시청 앞에서 열린 '주거권네트워크' 기자회견에서 울분을 토했다.

그는 사회취약계층 가점을 적용받아 치매를 앓는 어머니를 서울주택도시공사의 '재개발임대주택'에 모시려 했지만 그러지 못했다.

SH공사는 지난달 30일 총 155개 단지, 3421가구 규모의 '2026년 재개발임대주택 입주자 모집 공고'를 내며 사회취약계층 가점 항목을 없애고 '청약저축 납입 횟수'와 '서울시 거주기간' 2개 항목만 남겼다.

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SH, 임대주택 ‘취약계층 가점’ 폐지 논란…시민단체 “철회하라” 당사자 “가난한 이에겐 불공평”

입력 2026.08.10 17:16

  • 유설희 기자

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청년, 세입자, 주거시민단체 등의 연대체인 ‘주거권네트워크’는 10일 서울시청 앞에서 기자회견을 열고 취약계층 가점을 없앤 서울도시주택공사(SH)를 향해 “취약계층 가점 없앤 재개발임대주택 모집 공고를 철회하라”고 촉구했다. 사진은 임재원씨가 발언하는 모습. 주거권네트워크 제공

청년, 세입자, 주거시민단체 등의 연대체인 ‘주거권네트워크’는 10일 서울시청 앞에서 기자회견을 열고 취약계층 가점을 없앤 서울도시주택공사(SH)를 향해 “취약계층 가점 없앤 재개발임대주택 모집 공고를 철회하라”고 촉구했다. 사진은 임재원씨가 발언하는 모습. 주거권네트워크 제공

“하루하루 생계를 이어가기도 버거운 사람들에게 청약 저축으로 경쟁하라니요.”

기초생활수급자인 임재원씨는 10일 서울시청 앞에서 열린 ‘주거권네트워크’ 기자회견에서 울분을 토했다. 그는 사회취약계층 가점을 적용받아 치매를 앓는 어머니를 서울주택도시공사(SH공사)의 ‘재개발임대주택’에 모시려 했지만 그러지 못했다. SH공사가 취약계층에 부여하던 가점을 올해부터 돌연 없앴기 때문이다. 임씨와 같은 취약계층은 다른 신청자들과 ‘청약저축 납입 횟수’와 ‘서울시 거주기간’이라는 2개 항목으로 경쟁해야 하는 처지에 내몰렸다.

임씨는 “취약계층 가점을 없애고 청약저축 납입 횟수로만 경쟁하게 만드는 건 가난한 이들에게 결코 공평한 기준이 아니다”라며 “누구의 몫을 빼앗아 다른 사람에게 나눠주는 방식이 아니라, 공공임대주택 공급 자체를 늘리는 데 힘 써달라”고 말했다.

시민사회단체 모임인 ‘주거권네트워크’와 당사자들이 SH공사의 ‘취약계층 가점 폐지’ 조치(본지 8월 6일 1면 보도)를 두고 “취약계층 가점을 없앤 재개발 임대주택 모집 공고를 철회하라”고 서울시에 요구했다.

이날 전효래 나눔과 미래 사무국장은 “쥐가 나오는 여인숙에서 할머니와 어린아이가 지내는 가정, 곰팡이 가득한 반지하에서 치매 있는 아내를 돌보는 노부부 가정, 시각장애가 있지만 집안에서 계단을 오르내려야 하는 가정 등 주거취약계층이 거처를 옮길 수 있었던 장치가 가점제였다”고 말했다.

서동규 민달팽이유니온 위원장은 “주거취약계층의 몫을 빼앗아서 청년의 몫으로 돌려막는다고 해서 청년주거 문제가 해결될 수 있겠냐”고 반문했다. 김윤영 빈곤사회연대 활동가는 “서울시가 을과 을의 싸움을 붙이고 있다”고 비판했다.

SH공사는 지난달 30일 총 155개 단지, 3421가구 규모의 ‘2026년 재개발임대주택 입주자 모집 공고’를 내며 사회취약계층 가점 항목을 없애고 ‘청약저축 납입 횟수’와 ‘서울시 거주기간’ 2개 항목만 남겼다. 서울시는 기존 가점체계에서 불리했던 청년과 1인 가구에 기회를 확대하는 취지라고 했지만 취약계층의 주거 안정이라는 공공임대주택 본래의 목적과 어긋난다는 비판이 제기됐다.

청년, 세입자, 주거시민단체 등의 연대체인 ‘주거권네트워크’는 10일 서울시청 앞에서 기자회견을 열고 취약계층 가점을 없앤 서울도시주택공사(SH)를 향해 “취약계층 가점 없앤 재개발임대주택 모집 공고를 철회하라”고 촉구했다. 정지윤 선임기자

청년, 세입자, 주거시민단체 등의 연대체인 ‘주거권네트워크’는 10일 서울시청 앞에서 기자회견을 열고 취약계층 가점을 없앤 서울도시주택공사(SH)를 향해 “취약계층 가점 없앤 재개발임대주택 모집 공고를 철회하라”고 촉구했다. 정지윤 선임기자

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