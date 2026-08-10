코스피 꺾였지만 10곳 중 9곳은 올랐다…코스닥·비반도체에 ‘온기’

코스피 지수가 지난 두달 간 9000선에서 6000선 초반으로 급격히 하락했지만 상장사 10곳 중 9곳의 주가는 오히려 이달 들어 상승한 것으로 나타났다. 삼성전자·SK하이닉스에 쏠린 ‘투심’이 꺾이면서 갈곳 잃은 자금들이 비반도체 업종 및 코스닥 시장으로 옮겨간 것으로 풀이된다.

10일 한국거래소에 따르면 8월 첫 거래일인 지난 3일부터 이날까지 코스피 상장사 917곳 중 823곳(89.8%)의 주가가 오른 것으로 확인됐다. 주가가 떨어진 곳은 94곳(10.2%)에 그쳤다.

반도체 대형주는 힘을 쓰지 못했다. 삼성전자는 같은 기간 -12.4%, SK하이닉스는 -17.4% 떨어졌다. 삼성전자·SK하이닉스는 지난 6월 최고점을 기록한 뒤 7월 말까지 각각 27%·41% 하락했는데 그 여파가 8월에도 지속되는 모습이다.

반면 GS건설(48.8%), 대우건설(32.3%) 등 건설주가 많이 올랐다. 두산퓨얼셀(35.9%), 삼성SDI(21.3%) 같은 2차전지 업종도 급등했다. 한국거래소의 산업별 지수 가운데 ‘KRX 헬스케어 지수’가 20.2% 상승했고 철강, 에너지화학, 기계장비 관련 지수들도 10%대 상승률을 기록했다.

코스닥 시장은 더 활기가 돈다. 지난 4월 1200선에서 7월 말에는 600대 초반으로 반토막났던 코스닥은 이날 6.97% 오른 854.47에 마감했다. 이날을 비롯해 8월에만 총 세 차례 매수 사이드카가 발동될 정도로 급등세다.

코스닥 상장사 1732곳 중 이달 들어 상승한 종목은 1583곳(91.4%)에 달한다. 이 기간 상장사들의 등락률 평균값은 +13.2%로 코스피(+8.0%)보다 높다. 화장품 업체 ‘본느’의 주가가 LG그룹 창업주 가족이 인수한다는 소식에 8월 들어 269.7% 폭등했다. 전체의 60%에 달하는 940곳의 주가가 8월에만 두자릿수 상승을 겪었다.

지난 6월과는 딴판이다. 코스피가 최고점인 9000선을 향해 숨가쁜 랠리를 펼치던 지난 6월, 삼성전자는 5.4%, 하이닉스는 13.6% 오르며 지수 상승을 이끌고 있었다. 그러나 전체 상장사들로 시야를 넓혀 보면 이 기간 주가가 오른 종목은 130개에 불과했고 793곳은 하락했다. 코스닥 소외는 더욱 심했다. 10곳 중 9곳에 해당하는 1532개 종목의 주가가 이 기간 하락했다.

그러나 7월 급락장에서 과도하게 빚을 내 투자한 이들의 강제매매 되는 ‘디레버리징’이 진행된 결과, 극심한 변동성은 진정세에 접어들었다. 삼성전자·SK하이닉스가 코스피 시가총액에서 차지하는 비중도 지난 6월 말 58.9%로 최고치를 기록한 뒤 이날 기준 46.0%로 내려앉았다.

전문가들은 ‘삼전닉스’에 극단적으로 쏠려 있던 코스피의 착시 현상이 해소되고 자금이 소비재, 2차전지, 바이오, 방산 및 코스닥 시장으로 고르게 분배되는 ‘건강한 조정’이 나타나고 있다고 평가했다. 당분간 개별 종목 위주의 장세가 이어질 거라는 전망이 나온다.

그러나 증시가 박스권에서 벗어나 추세적 상승으로 돌아가기 위해서는 결국 핵심 산업인 반도체에 대한 관심이 되살아나야 한다는 지적도 제기된다. 증권가에서는 삼성전자·SK하이닉스의 주주환원에 기대를 걸고 있다. 삼성전자는 기존 대비 10배 이상 늘어난 연간 100조원 이상을 주주들에게 돌려주는 정책을 조만간 내놓을 것으로 관측된다. SK하이닉스도 3분기 중 대규모 주주환원 정책을 밝힐 예정이다.

김준영 iM증권 연구원은 “지수 반등은 곧 반도체 반등”이라며 “반도체 반등이 쉽지 않다면 지수 횡보 속 종목 장세로 넘어가는 구간이 될 것”이라고 말했다.