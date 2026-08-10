더불어민주당 전당대회가 종반에 접어들었다. 이번주 호남과 서울·경기를 끝으로 권역별 순회경선을 마친 뒤 오는 17일 전국당원대회에서 순회경선 결과와 여론조사 결과(30%)를 합산해 당대표와 최고위원을 선출한다. 지금까지 진행된 충청권, 부산·울산·경남, 제주·인천, 강원·대구·경북 순회경선에선 당대표 후보 누적 득표율 1위인 김민석 의원이 정청래 의원을 근소하게 앞서고 있다. 민주당 권리당원의 약 75%(155만명)가 몰려 있는 호남과 서울·경기 순회경선이 최대 승부처가 될 것으로 보인다.

이번 전대는 이재명 정부 2기 집권여당 지도부를 뽑는 자리다. 그 결과에 따라 여권의 역학과 국정운영이 달라질 것이다. 수사·기소를 완전히 분리한 형사소송법 개정안 처리에서 보듯 국회 과반 의석을 점한 민주당은 민생·개혁 입법 칼자루를 쥐고 있다. 이 당을 누가, 어떻게 끌어가느냐는 건 국가공동체의 미래와 시민들 삶에도 지대한 영향을 미친다고 봐야 한다. 부동산 문제와 청년실업 등 민생 현안도 한둘이 아니다. 현 집권세력은 내란 극복도 시민들로부터 위임받았다. 이런 엄중한 정치적·역사적 책무를 생각한다면 이재명 정부 집권 중반기의 청사진을 치열하게 모색하는 전당대회가 되어야 마땅하다.

그러나 지금까지 그런 모습은 찾아보기 어려웠다. 정책·비전 경쟁을 대체한 건 차기 총선 공천권을 둘러싼 사생결단식 계파갈등이다. 친이재명·반이재명 낙인찍기와 ‘파묘’식 행태가 난무할 뿐, 그래서 당을 어떻게 운영하고 당의 좌표를 어떻게 새롭게 잡겠다는 건지 도무지 알 수 없다. 애당초 ‘내가 이 대통령과 가깝다’ ‘나도 이 대통령과 관계가 나쁘지 않다’는 식의 언사가 선거판을 지배하는 것 자체가 민주정당에 어울리지 않는 퇴행이요, 그것 말고는 딱히 내세울 만한 노선 차이가 없다는 방증이다. 여기에는 후보들에 대한 호불호를 감추지 않은 이 대통령 탓도 크다고 본다. 김민석 후보는 구체적인 근거도 없이 신천지의 전당대회 개입 의혹을 제기하고, 정청래 후보는 이를 해당행위로 규명하며 징계하겠다고 한다. 이런 식이니 누가 당대표가 되건 당이 깨지는 건 아닌지 우려할 수밖에 없다.

민주당 전대는 일상을 살아가는 국민들 관심사와도 동떨어져 있다. 예컨대 민주당 후보들은 수십년 전 친노무현·반노무현·노사모 얘기로 치고받는다. 그때는 태어나지도 않았고 지금은 취업 걱정이 태산인 20대라면 이를 어떻게 받아들이겠는가. 민주당 후보들은 남은 기간에라도 민생과 개혁의 해법을 중심에 놓고 경쟁해야 한다. 그래야 국민들이 여당에서 희망을 찾을 수 있고 6·3 지방선거 이후 싸늘해진 민심도 돌려세울 수 있다. 무엇보다 그렇게 해야 전당대회 후유증을 최소화할 수 있다. 국민통합을 위해 노력해야 할 집권여당이 당 내부에서부터 두 쪽이 나서야 되겠는가.