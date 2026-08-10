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청년여성 ‘표심’ 공략 나선 국힘, ‘여가부 폐지 추진’ 사과가 먼저

입력 2026.08.10 18:12

수정 2026.08.10 21:55

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장동혁 국민의힘 대표가 10일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 열린 여성·청년 당원교육 프로그램 ‘2030 미래의제 연구소’ 개회식에 참석해 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

장동혁 국민의힘 대표가 10일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 열린 여성·청년 당원교육 프로그램 ‘2030 미래의제 연구소’ 개회식에 참석해 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

국민의힘이 10일 여성·청년 당원 교육 프로그램인 ‘2030 미래의제 연구소’를 출범시켰다. 발족 행사에는 장동혁 대표와 정점식 원내대표 등 지도부가 대거 참석했다. 국민의힘은 12일엔 ‘보완수사권 폐지로 인한 여성안전 공백, 누가 국민을 지킬 것인가?’ 토론회를 연다. 이재명 정부와 더불어민주당 핵심 지지층이던 2030 여성의 이탈 추세가 감지되자 표심 공략에 나선 것이다. 형사소송법 개정 후 청년여성들의 불안감이 커진 것을 고리로 접근하려는 전략이 눈에 띈다. 정당이 외면하거나 방치해오던 주권자 집단에 새로이 다가서려는 움직임은 바람직하다. 그러나 지지를 호소하기 전에 할 일이 있다. 과거에 대한 반성과 사과다.

양향자 최고위원은 이날 검사 보완수사권 폐지를 거론하며 “흉악·강력범죄에 취약한 2030 젊은 여성들이 격렬하게 반발하고 있다”고 민주당을 비판했다. 2030 여성들이 반발하는 데는 타당한 이유가 있다. 그렇다면 국민의힘은 청년여성이 안심하고 삶을 영위할 수 있도록 어떤 노력을 해왔나. 2021년 국민의힘 당대표가 된 이준석은 청년정치를 외치면서도 청년을 ‘성별’로 갈라치기했다. 2022년 초 국민의힘 대선 후보 윤석열은 “구조적 성차별은 없다”며 여성가족부(현 성평등가족부) 폐지를 공약으로 내세웠다. ‘여가부 폐지’는 이후 한국 사회의 백래시(반동)를 자극하는 신호탄이 됐다. 대통령이 된 윤석열은 여소야대 국회에서 정부조직법 개정이 불발되자 임기 말까지 장관직을 비워놓고 여가부 기능을 마비시켰다. 법무연수원 <2023 범죄백서>를 보면, 성폭력 범죄는 2013년(2만9090건)에서 2021년(3만2898건)까지 증가세가 완만했다. 2022년에 갑자기 급증하며 4만건을 넘어섰다. 성폭력 발생 추세와 여가부 폐지 공약이 무관하다고 할 수 있을까.

서범수·진종오 국민의힘 의원은 지난 4일 ‘부산 돌려차기 사건’ 피해자를 초청한 토론회에서 “돌려차기 한번 하죠”라는 망언으로 2차 가해를 저질렀다. 국민의힘이 보완수사권 폐지에 반발하는 이유가 과연 피해자 인권 때문인지 의구심을 불러일으킨 장면이다. 국민의힘이 청년여성의 불안에 진심으로 공감한다면, 윤석열 정권 당시 여가부를 형해화하고 ‘젠더 갈라치기’에 나섰던 과거부터 진솔하게 반성하고 사과해야 한다.

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