2028년 유엔해양총회, 부산서 열린다···193개국 2만여 명 참석 예상

2028년 유엔해양총회 개최도시로 부산광역시가 선정됐다.

10일 해양수산부에 따르면 이날 오후 서울에서 열린 ‘제4차 유엔해양총회 개최도시 선정위원회’는 제2차 회의를 열고 부산과 제주특별자치도를 두고 심사한 결과, 부산을 개최도시로 선정했다.

우리나라는 지난해 12월 UN총회에서 2028년 UN해양총회 개최국가로 결정됐다.

UN해양총회는 “UN 지속가능발전목표 14번(해양환경·해양자원의 보전 및 지속가능한 활용)”의 이행을 위해 3년마다 열리는 해양분야 최대규모의 최고위급 국제회의이다.

전 세계 193개 UN 회원국, 국제기구, 비정부기구 등 약 2만 명이 참석하여 해양분야 현안을 논의할 것으로 예상된다.

개최 도시는 국무총리를 위원장으로 하는 ‘제4차 유엔해양총회 준비위원회’의 의결을 거쳐 최종 확정되고, 올해 말 유엔총회에서 채택될 예정인 ‘이행방식 결의안(Modalities Resolution)’에 반영된다.

최동주 개최도시 선정위원회 위원장은 “부산은 해양산업·연구·교육 등 해양 관련 기반이 집적되어 있어 유엔 해양총회의 취지와 연계성이 높은 부분을 우수하게 평가 받았다”고 말했다.

선정위원회는 이번에 아쉽게 개최도시로 선정되지 않은 제주도가 총회와 연계한 사전·특별행사 등의 일부를 2027년과 2028년 개최할 수 있도록 건의할 것을 의결했다.

황종우 해양수산부 장관은 “부산시 등 관계 기관과 협력해 대한민국의 지속가능한 해양을 위한 국제협력을 선도하는 총회가 되도록 철저히 준비하겠다”고 밝혔다.