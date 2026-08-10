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본문 요약

행정안전부는 오는 10월 출범하는 중대범죄수사청의 임용 설명회에 검사 210여명과 수사관 등 2140여명이 참석해 높은 관심을 보였다고 10일 밝혔다.

행안부에 따르면 중수청 개청준비단은 '중대범죄수사청과 그 소속기관 직제' 제정안 등의 입법예고 당일인 지난 5일부터 전국 6개 고검 및 18개 지검을 대상으로 임용 설명회를 진행하고 있다.

또 7일부터는 중수청 임용희망신청서도 접수하고 있다.

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행안부 “중수청 임용 설명회에 검사 210여명 등 2140여명 참석···높은 관심 보여”

입력 2026.08.10 18:28

수정 2026.08.10 18:34

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  • 안광호 기자

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지난 7일 오전 강원 춘천시 춘천지검에서 중대범죄수사청 개청준비단 관계자들이 임용 설명회에 참석하기 위해 청사 안으로 들어가고 있다. 연합뉴스

지난 7일 오전 강원 춘천시 춘천지검에서 중대범죄수사청 개청준비단 관계자들이 임용 설명회에 참석하기 위해 청사 안으로 들어가고 있다. 연합뉴스

행정안전부는 오는 10월 출범하는 중대범죄수사청(중수청)의 임용 설명회에 검사 210여명과 수사관 등 2140여명이 참석해 높은 관심을 보였다고 10일 밝혔다.

행안부에 따르면 중수청 개청준비단은 ‘중대범죄수사청과 그 소속기관 직제’ 제정안 등의 입법예고 당일인 지난 5일부터 전국 6개 고검 및 18개 지검을 대상으로 임용 설명회를 진행하고 있다. 또 7일부터는 중수청 임용희망신청서도 접수하고 있다.

설명회에는 평검사 140여명 등 검사 210여명과 수사관 등을 포함해 2140여명이 참석했다. 행안부는 “설명회에서는 승진, 수당, 전보 기준, 관사 지원 여부 등 인사와 처우에 관한 사항과 대검 과학수사부 이관 여부, 합동 수사를 위한 공소청과의 협력체계 구축 방안, 중대범죄 수사 관련 사항 등 다양한 문의가 있었다”고 설명했다.

준비단은 관계기관과의 협의를 통해 중요도와 난이도가 높은 중대범죄를 전담하는 수사관의 업무 특성을 고려해 월 10~20만원의 ‘중대범죄수사수당’을 신설하고, 마약 수사를 담당하는 수사관에게는 월 8만원의 위험 근무수당을 추가로 지급하는 방안을 마련했다. 중대범죄수사수당은 8급 이하는 월 10만원, 5∼7급 월 15만원, 4급 이상 월 20만원씩이다.

또 가족과 떨어져 근무하는 직원에 대한 관사 지원, 원거리 출·퇴근자에 대한 통근버스 운영, 국외 훈련 기회 등도 현 법무부(검찰청) 수준으로 제공할 예정이다. 준비단은 검찰청 직원 특례 임용을 우선 추진하고 직위의 전문성, 검찰청 수사 인력 이전 현황 등을 종합적으로 고려해 경찰 등 외부 인력에 대한 경력경쟁채용을 추진할 예정이라고 안내했다.

준비단은 이달 20일까지 검찰청 검사와 직원을 대상으로 중수청 임용희망신청서를 접수하고, 9월 중 대상자 선정 절차를 거쳐 중수청 개청 일자인 10월2일에 맞춰 임용할 계획이다.

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