“제주유아교육진흥원, 야외 노동자 폭염 대책 강화해야”

전국교육공무직본부 제주지부, 회천분원서 “야외 놀이시설 노동자 대상 폭염 대책 미온적” “근무장소의 체감온도 기준 대책 적용해야”

제주유아교육진흥원 회천분원이 야외 놀이시설에서의 노동자 온열질환에 미온적으로 대처하고 있다는 주장이 제기됐다.

전국교육공무직본부 제주지부는 10일 제주도교육청 앞에서 기자회견을 열고 제주유아교육진흥원 회천분원과 제주도교육청을 상대로 근무장소인 야외 놀이시설에서의 체감 온도를 기준으로 작업중지·휴식·냉방조치, 운영시간 단축 등의 폭염 대책을 추진해야 한다고 밝혔다.

제주유아교육진흥원 회천분원은 ‘제주특별자치도교육청 행정기구 설치조례 시행규칙’에 따라 유아 체험활동을 기획·운영하는 기관이다.

전국교육공무직본부 제주지부는 이날 “회천분원 야외 놀이시설에서 7월 중 측정한 온·습도 기록 128건을 분석한 결과, 근무 장소의 체감온도 산정이 가능한 126건 가운데 38℃ 이상의 위험 단계가 28건이었고 최고 체감온도는 41.3℃에 달했다”면서 “이는 한낮 이전부터 작업중지·휴식·냉방조치, 운영시간 단축 등 즉각적인 폭염 대응이 필요한 수준”이라고 밝혔다.

이들은 이어 “결국 7월13일 제주유아교육진흥원 회천분원에서 야외 체험활동을 담당하던 한 노동자가 먼저 온열질환 증상으로 병가에 들어갔고, 이틀 뒤 또 다른 노동자도 야외 체험활동 중 쓰러졌다”면서 “하지만 사고 직후에도 야외 체험활동은 계속되는 등 대응은 미온적이었다”고 말했다.

이어 “근무장소의 온습도계를 기준으로 적용한 체감온도를 기준으로 야외 체험활동을 조정하자는 노동자들의 요구는 무시하고, 기상청 특보 기준 운영을 강행했다”면서 “더욱이 폭염에 대한 근본대책을 요구하는 노동자들에게 전보 압박도 있었다”고 말했다.

이들은 근무장소의 체감온도 기준으로 야외 체험활동 운영, 노동자들에게 대한 위험성 평가 실시, 노동자에 대한 전보압박 중단 등 근본적인 대책 마련을 촉구했다.

이에 제주유아교육진흥원은 이날 자료를 내고 “현재 산업안전보건법과 기상청 표준 규격에 부합하는 체감온도 관리체계를 적용하면서 폭염 특보 시 실내 프로그램 전환, 체험시간 단축, 자원봉사자 확대 투입 등의 조치를 하고 있다”면서 “전보 압박 주장의 경우 의사소통 과정에서 발생한 오해”라고 해명했다.

진흥원은 이어 “7월15일 긴급협의를 통해 체험 참여기관 1일 3개원 이하로 조정, 폭염주의보시 11시10분부터 실내활동 전환, 폭염경보시 전면 실내활동 전환 등의 조치를 했다”면서 “실외 그늘막 추가 설치, 얼음조끼와 이온음료 비치에 이어 넥선풍기도 추가 제공하고 있다”고 밝혔다.

김승희 제주유아교육진흥원장은 “실외 체험활동이 주요 업무인 회천분원의 역할을 수행하는 과정에서 발생한 이번 사안에 대해 좀 더 소통하는 자세로 임하겠다”면서 “해당 직원에 대한 지속적인 고충 상담을 통해 문제를 원만히 해결해 나가겠다”고 밝혔다.