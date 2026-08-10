2018년, 2019년, 2021년, 그리고 2026년 오늘. 또 한 명의 20대 간호사가 병원 내 괴롭힘, 이른바 ‘태움’을 견디지 못하고 세상을 떠났다. 퇴사 후에도 우울증에 시달리며 수차례 삶을 포기하려 애쓰다 끝내 돌아오지 못한 고인의 비보는 또다시 국민적 공분을 일으켰다.



정부는 “결코 정당화할 수 없는 끔찍한 폭력”이라며 엄벌을 지시했고, 관련 기관의 수사가 신속하게 시작되었다. 당연한 일이다. 직장 내 괴롭힘은 어떤 명분으로도 용납될 수 없으며, 누군가의 삶을 파괴한 가해자는 마땅히 엄중한 책임을 져야 한다.



그러나 분노가 가해자를 향해 휘몰아치는 와중에, 우리는 뼈아픈 질문 하나를 던져야만 한다. “사람을 살리겠다는 마음으로 병원에 들어온 이들은, 왜 누군가를 죽음으로 내모는 가해자가 되었는가?”



이는 가해자를 두둔하기 위함이 결코 아니다. 같은 비극을 끊어내기 위해 가장 먼저 파헤쳐야 할 핵심 원인이기 때문이다. 병원이라는 특수한 공간에 들어서는 순간, 폭력은 너무나 쉽게 전염되고 정당화된다.



병원 현장은 작은 실수 하나가 생명과 직결되는 극도의 긴장 구역이다. 하지만 이 살얼음판에서 병원은 신규 간호사 교육을 시스템이 아닌 ‘선배 개인의 몫’으로 덤터기 씌운다. 밥 먹을 시간조차 없는 만성적 인력 부족 속에서, 선배는 제 환자를 돌보며 후배의 실수까지 온몸으로 책임져야 한다. 내 일조차 버거운 현실 속 ‘도제식 교육’은 날 선 폭언과 통제로 쉽게 변질되고 만다.



여기에 병원 조직의 방관이 더해진다. “일은 잘하니까” “우리 때도 다 그렇게 배웠다”는 논리로 가해 행위는 묵인된다. 결국 오늘의 피해자였던 신규 간호사가 몇년 뒤 후배를 태우는 악순환이 완성된다. 이 깊은 병폐 속에서 선배 간호사들 역시 명백한 가해자이자, ‘병든 조직이 배출해낸 또 다른 희생자’일지 모른다.



진상규명과 수사는 ‘사람’을 처벌할 수 있지만, ‘문화’와 ‘시스템’은 처벌하지 못한다. 꼬리자르기식 징계로 끝난다면 우리는 수년 뒤 다른 병원에서 또 다른 희생자를 맞이할 것이다. 비극의 진짜 주범인 ‘구조’는 아무 상처 없이 남기 때문이다.



이제 질문의 방향을 개인에서 병원 전체로 넓혀야 한다. 경영진은 과중한 노동을 전가하지 않았는지, 조직은 폭력을 묵인하지 않았는지 성찰해야 한다. 간호사 1인당 담당 환자 수를 법제화해 현장에 ‘여유’를 주고, 업무와 교육을 분리하는 ‘교육전담간호사’ 제도를 정착시켜 배움이 공포가 되지 않게 해야 한다. 소중한 생명을 잃은 이번 사건의 진상규명과 처벌은 타협 없이 이루어져야 한다. ‘누가 나쁜 사람인가’라는 손가락질만으로는 아무것도 바꿀 수 없다.



“왜 사람을 살리는 병원이 사람을 죽음으로 내모는 일터가 되었는가.” 이 질문에 우리 사회가 구조적 해답을 내놓지 못한다면, 2026년의 이 슬픈 유서는 결코 마지막이 될 수 없을 것이다.