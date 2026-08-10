눈을 감고 조용히 주변의 소리에 집중합니다. 그동안 들리지 않던 소리들이 들려옵니다. 벌레의 날갯짓소리, 전자기기에서 흘러나오는 전기소리, 옆집에서 들려오는 휴대폰 소리, 도로의 경적소리, 나무가 흔들리며 나는 바람소리, 어디선가 떨어지는 물방울 소리, 거리에서 나는 사람들의 목소리. 이런저런 소리들을 하나씩 음미하고, 그런 후 하나씩 지워갑니다. 그리고 조용히 내 안의 소리를 따라가봅니다. 그렇게 눈을 감고 나만의 고요함을 즐깁니다.

