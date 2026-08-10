[세상 읽기]존대 안 하기 게임

‘한국 청년의 연애 무관심 세계 최고’가 최근 화제였다. 이런저런 이유가 많이 올라왔는데, 나는 사회에 만연한 과잉존대 어법도 중요한 이유 중 하나가 아닐까 싶다. 전부터 그런 생각이었는데, 연애 무관심 젊은이 중 한국 여성청년 비율이 가장 높고, 그들의 소득수준과 자존감이 상대적으로 낮다는 분석이 확신을 주었다.



과잉존대의 대표적인 예로 “커피 나오셨습니다” “이 사이즈는 품절이십니다” “그 메뉴는 안 되세요” 같은 문장들이 나온다. 이런 문장을 사용하는 계층은 서비스업의 여성청년층이다. 백화점, 카페, 식당에서 고객을 상대해야 하는 젊은 여성들. 국립국어원에서 틀렸다 지적하며 바로쓰기 캠페인까지 벌이지만, 상황은 별로 나아지지 않아 보인다. 그들이 몰라서 그런 과잉존대를 할까? 알지만 제대로 말하면 왜 반말이냐고 야단치는 고객 때문에 그냥 쓴다는 청년들도 많다. 괜한 봉변을 당할까 두려워 그냥 사물을 높인다.



과잉존대는 어법의 왜곡을 넘어서 인간의 왜곡을 불러온다. 높임말 맞은편에는 낮춤말이 있다. 사물을 높이는 존대를 말하는 사람은 자신을 커피보다, 옷보다, 음식보다 낮추는 셈이 된다. 그런 말을 듣는 사람은, 그럼 더 높아지는 걸까? 절대 아니다. “고기가 구워지시면 뒤집어주실게요”라는 말을 들었을 때 나는 소스라쳤다. 과장하자면 내가 숯불 위에서 오그라드는 느낌이었다. 사람을 이렇게 쪼그라들게 만드는 과잉존대를 매일 말하고 들어야 하는 젊은이들이 자존감을 붙들려면 엄청난 에너지가 필요할 것이다. 연애 동력이 얼마나 남아 있겠는가 말이다. 우리는 모두가 성숙하고 행복한 사회를 원하는 걸까? 그렇다면 청년들은 자신을 존중하고, 어른들은 청년을 격려하고, 사회 구성원들이 서로를 포용하며 함께 발전하도록 만드는 어법을 정착시키는 일에도 노력해야 하지 않을까? 어떻게?



한 번 언급한 적 있던 미국 동화작가 앤드루 클레먼츠의 <말 안 하기 게임>이 힌트가 될 수도 있겠다. 레이크턴 초등학교 5학년 125명 학생은 별난 아이들이다. 가장 시끄러운 학년이고, 남자아이와 여자아이들이 견원지간처럼 으르렁거린다. 데이브와 린지가 그중 대장급인데, 어찌어찌해서 이틀 동안 ‘말 안 하기 게임’을 하기로 했다. 선생님 질문에 딱 세 마디 대답 외에는 입 다물기. 규칙을 어기면 한 마디에 1점씩 벌점이 쌓인다. 그럼 집에서는? 말 안 한다. 하게 되면? 벌점을 자진 신고한다. 첫날 아이들은 죽을 지경이다. 머리는 터질 것 같고, 속에서는 천불이 난다. 교사들도 뒤집어진다. 야단도 치고 협박도 한다(흥미로워하고 좋아하는 교사도 있다). 확성기에 대고 날마다 “조용!”을 외치던 교장은 이제 말을 하라고 외친다.



이 아사리판이 평정되면서 질서가 잡히고, 새로운 의사소통 방식이 생기는 과정이 흥미진진하다. 무엇보다도 아이들 생각이 깊어진다. 정상이란 무엇인가를 묻고, 민중운동의 힘을 체감하고, 선입견이나 평등에 대해 생각한다. 그리고 서로 힘을 합하게 된다. 막대한 벌점을 감수한 데이브가 교장의 폭거에 항의하자 린지가 정확히 그만큼의 단어로 그를 칭찬하며 게임을 무승부로 만들어버리는 것이다(교장도 즉시 후회하며 사과한다). 아이들은 그렇게 말없이 훌쩍 크고, 어른도 앞으로 나아간다. 우리도 ‘존대 안 하기 게임’ 같은 거라도 해볼 수 없을까?