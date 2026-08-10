감독 통산 1335승 ‘NBA 전설’ 돈 넬슨 별세

미국프로농구(NBA)의 명장 돈 넬슨이 지난 9일 별세했다. 향년 86세.



넬슨의 가족은 성명에서 “넬슨이 일요일 아침 가족들이 지켜보는 가운데 평화롭게 세상을 떠났다”고 밝혔다. 사인은 공개하지 않았다.



넬슨은 감독으로 31시즌 동안 통산 1335승을 거둔 NBA 대표 명장 가운데 한 명이다. 은퇴 당시 역대 최다승 기록이었으며 2022년 3월 그레그 포퍼비치 전 샌안토니오 스퍼스 감독이 기록을 경신하면서 역대 2위가 됐다. 그는 올해의 감독에 세 차례 선정됐고 18차례 팀을 플레이오프로 이끌었다.



넬슨은 빠른 공격 농구를 추구한 혁신적인 지도자로 평가받는다. 포워드가 볼 운반과 공격 전개를 맡는 ‘포인트 포워드’ 개념을 도입하고 스피드와 속공을 강조하는 공격 전술을 발전시켰다.



선수 은퇴 이후 밀워키 벅스에서 지도자 생활을 시작해 1976~1977시즌 도중 감독에 올랐다. 이후 11시즌 동안 팀을 이끌며 7시즌 연속 디비전 우승을 달성했다.



선수 발굴과 성장에도 영향을 미쳤다. 아들 도니 넬슨과 함께 독일 출신 유망주 디르크 노비츠키의 댈러스 합류를 이끌었고 스티브 내시를 NBA 정상급 포인트가드로 성장시켰다. 노비츠키는 “당신이 나의 첫 감독이 아니었다면, 그리고 내 방식대로 경기할 자유를 주지 않았다면 내 선수 경력이 지금과 같은 모습이 됐을 것이라고 생각하지 않는다”며 “모든 것에 감사한다”고 추모했다.



넬슨은 감독 마지막 시즌인 2009~2010시즌에는 현재 최고 3점 슈터인 스테픈 커리를 당시 신인으로 지도했다.



넬슨은 선수로도 화려한 경력을 쌓았다. NBA에서 14시즌을 뛰었으며 이 가운데 11시즌을 보스턴 셀틱스에서 보내며 다섯 차례 NBA 우승을 경험했다. 선수로는 다섯 번 정상에 올랐지만 감독으로는 끝내 우승 반지를 얻지 못했다.

