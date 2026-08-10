창간 80주년 경향신문

경우 스님, 조계종 총무원장 선거 출마

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

전북 고창 선운사 주지를 지낸 경우 스님이 대한불교조계종 총무원장 선거에 출마하겠다고 밝혔다.

다음달 치러질 총무원장 선거에 출마를 공식화한 후보는 전 월정사 주지 정념 스님까지 모두 2명이다.

현 총무원장 진우 스님도 곧 출마 의사를 밝힐 것으로 예상된다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

경우 스님, 조계종 총무원장 선거 출마

입력 2026.08.10 20:16

수정 2026.08.10 20:18

펼치기/접기
구글 선호 매체로 추가

“한국 불교 대도약 시대 열어갈 것”

경우 스님, 조계종 총무원장 선거 출마

전북 고창 선운사 주지를 지낸 경우 스님(사진)이 대한불교조계종 총무원장 선거에 출마하겠다고 밝혔다. 경우 스님은 10일 오전 서울 종로구 한국불교역사문화기념관에서 기자회견을 열고 “한국 불교 대도약의 시대를 열어가는 큰 걸음을 내딛고자 한다”며 선거 출마를 선언했다.

지난 6일 조계종 제24대 교구 본사 선운사 주지직을 내려놓은 경우 스님은 이날 “이 자리에 선 것은 오늘날 이 시대가 한국 불교에 던지는 물음이 결코 가볍지 않기 때문”이라며 “준엄한 시대의 질문 앞에서 우리 종단은 결코 어제의 자리에 머물 수 없다”고 밝혔다. 그러면서 “우리가 만들어가야 할 새로운 종단의 모습은 종도들의 뜻을 여법하게 모아 운영하는 ‘합의와 소통의 종단’, 투명성을 바탕으로 종도들에게 신뢰받는 ‘신뢰의 종단’이어야 한다”고 강조했다.

경우 스님은 지성 스님을 은사로, 자운 스님을 계사로 1985년 사미계를 받은 후 청연사·장경사 주지와 총무원 사서실장 등을 역임했다.

다음달 치러질 총무원장 선거에 출마를 공식화한 후보는 전 월정사 주지 정념 스님까지 모두 2명이다. 현 총무원장 진우 스님도 곧 출마 의사를 밝힐 것으로 예상된다. 선거 후보 등록기간은 11일부터 13일까지이며 선거는 다음달 3일 오후 1~3시 선거인단 321명의 간접선거로 치러진다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글