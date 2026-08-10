2년 반 만에 8000㎞ 귀향길 오르는 아기 바다거북 ‘로시’

저체온 마비 상태서 극적 구조 영국 해양동물원 도움에 회복 고향 멕시코만 이송 준비 착수

영국 웨일스의 한 해양동물원 직원들이 2년 반 동안 극진히 돌봐온 멸종위기 바다거북을 고향인 멕시코만으로 돌려보낸다. 차가운 해변에서 겨우 숨만 붙은 채 발견됐던 아기 바다거북 ‘로시’가 건강을 되찾아 8000㎞에 달하는 귀향길에 오르게 된 것이다.



BBC는 웨일스 앵글시 해양동물원이 멸종위기종인 켐프각시바다거북 로시를 고향인 멕시코만으로 돌려보내기 위해 약 8047㎞에 이르는 이송 작전에 나선다고 9일(현지시간) 보도했다.



로시는 2023년 12월 간신히 목숨이 붙은 상태로 웨일스 해변에서 발견됐다. 당시 두 살도 채 되지 않았던 로시는 원래 살던 곳보다 훨씬 차가운 바닷물에 노출돼 발견 당시 ‘저체온 마비’ 상태에 빠져 겨우 숨만 쉬고 있었다고 한다. 발견 장소인 앵글시의 로스네이그르 근처 해변의 이름을 따 로시라는 이름이 붙었다.



켐프각시바다거북은 세계에서 가장 희귀한 바다거북으로 멸종위기종이다. 멕시코와 미국 텍사스주의 따뜻한 해변에서만 번식한다. 바다거북 중 가장 작은 종으로 다 자라도 몸길이 75㎝, 몸무게 50㎏에 그치는 것으로 알려져 있다.



로시를 살려낸 것은 앵글시 해양동물원 직원들이었다. 2년 반에 걸친 직원들의 보살핌으로 로시는 1㎏ 미만이던 몸무게가 21㎏까지 늘었고, 덩치도 3배 커졌다.



앵글시 해양동물원의 프랭키 호브로는 “첫 한두 주 동안은 로시가 살아남을 수 있을지조차 알 수 없었다”며 “오랜 기간 돌보면서 녀석의 개성과 습관을 잘 알게 됐는데 곧 카리브해로 헤엄쳐 다시는 보지 못하게 된다고 생각하니 만감이 교차한다”고 말했다.



직원들에게는 로시가 물 밖에서 장거리 이동을 무사히 견디도록 하는 마지막 임무가 남았다. 이들은 이송 도중 로시가 건조해지거나 탈수 증상을 겪지 않도록 하는 데 초점을 맞춰 이송 작전을 준비했다.

