‘상승기류’ 김주형, 시즌 4번째 톱10…페덱스컵 랭킹 ‘PO 최종전 가시권’

윈덤 챔피언십 공동 5위 마감

마이클 브레넌 22언더로 우승

임성재는 공동 14위 ‘희망가’

김주형(사진)이 미국프로골프(PGA) 투어 윈덤 챔피언십(총상금 850만달러)에서 공동 5위에 올라 페덱스컵 랭킹을 플레이오프 최종전 진출 가능권으로 끌어올렸다. 이 대회에서 공동 14위를 기록한 임성재는 페덱스컵 랭킹 57위에서 53위로 상승했다.



김주형은 10일 미국 노스캐롤라이나주 그린즈버러의 세지필드 컨트리클럽(파70)에서 열린 대회 최종 라운드에 버디 3개, 보기 1개, 더블보기 1개로 이븐파 70타를 쳤다. 최종 합계 15언더파 265타를 기록한 김주형은 해리 홀(잉글랜드)과 함께 공동 5위로 대회를 마무리했다. 우승자 마이클 브레넌(미국·22언더파 258타)과는 7타 차였다.



지난달 열린 제네시스 스코틀랜드 오픈에서 1001일 만에 PGA 투어 우승컵을 들어 올린 김주형은 이번 대회에서도 3라운드에 선두와 한 타 차 3위에 오르며 상승세를 이어갔다.



김주형은 이날 3번 홀(파3)에서 버디를 잡아 공동 선두에 오르며 역전 우승을 기대하게 했으나 기세를 이어가지 못했고, 11번 홀(파4)에서 더블보기를 한 뒤 만회하지 못해 순위가 밀렸다. 그래도 시즌 4번째 ‘톱10’을 기록한 김주형은 페덱스컵 랭킹을 34위에서 26위로 끌어올리고 플레이오프를 시작하게 됐다.



PGA 투어는 이번 대회를 끝으로 정규시즌을 마치고 페덱스컵 랭킹 70위 이내의 선수들만 모아 오는 13일 개막하는 세인트주드 챔피언십으로 플레이오프에 돌입한다.



임성재는 이날 버디 6개, 보기 2개로 4타를 줄여 저스틴 토머스(미국) 등과 함께 공동 14위(12언더파 268타)로 대회를 마쳤다. 페덱스컵 랭킹 53위로 플레이오프에 나서는 임성재는 1차전인 세인트주드 챔피언십에서 좋은 성적을 올려야 하는 부담을 안게 됐다. 2차전인 BMW 챔피언십에는 50명만 출전할 수 있기 때문에 페덱스컵 랭킹을 최소한 3계단 더 끌어올려야 한다.



브레넌은 최종 라운드에서 6타를 줄여 2위 보 호슬러(미국·19언더파 261타)를 3타 차로 따돌리고 우승했다. 지난해 10월 뱅크 오브 유타 챔피언십에서 PGA 투어 첫 승을 거둔 이후 약 10개월 만의 우승이다. 페덱스컵 랭킹 105위로 이번 대회를 시작한 그는 이번 우승에 힘입어 47위로 뛰어올라 플레이오프 출전권을 따냈다.

