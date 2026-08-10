아무렇게나 쓴 것 같은데 멋있다…추사의 ‘문향’ 속으로

국중박 ‘김정희와 그의 동반자’전…“고전에 입각해 변형, 자유롭게 개성 구사”

“추사는 어려워요. 서화사의 줄기로 봤을 때 겸재와 단원의 시대를 넘어 새로운 문인화풍으로 전환하는 계기를 마련한 인물이 김정희입니다. 겸재와 단원이 리얼리즘이었다면, 추사의 시대에는 학문과 예술이 일치합니다. ‘문자향 서권기’(文字香 書卷氣), 만 권의 책을 읽은 사람에게서 나오는 고매한 정신세계죠. 사실적인 것에서 사의적인 것으로 미적 기준이 바뀐 겁니다.”



국립중앙박물관이 상설전시관 서화실의 새로운 주제전시로 조선 19세기를 대표하는 대학자이자 예술가인 추사 김정희(1786~1856)의 삶과 학문, 예술 세계를 조명하는 ‘추사 김정희와 그의 동반자’를 개최한다. 올해 겸재 정선, 단원 김홍도에 이은 세 번째 주제전시다. 조선과 중국의 문인부터 평생의 벗과 제자, 승려에 이르기까지 추사가 맺은 교유를 중심으로 편지와 서예, 그림, 탁본 등 31건 38점을 선보인다.



“추사 글씨의 최고 매력은 아무렇게나 쓴 것 같은데 멋있다는 겁니다. 동시대 문인 유최진이 추사의 글씨를 두고 ‘법도를 떠나지 않으면서 또한 법도에 구속받지 않는다’고 했는데, 추사가 자유롭게 개성을 구사할 수 있던 것은 고전에 입각해서 그걸 변형하는 ‘입고출신’(入古出新)을 했기 때문이었던 거죠.”



유홍준 국립중앙박물관장은 10일 전시설명회에서 추사의 과감하고 화려한 운필의 멋을 이렇게 설명했다. 세상을 떠난 해인 1856년에 쓴 말년의

걸작 ‘산호가·비취병 대련’은 그런 추사체의 매력을 그대로 보여준다. 붓과 산호 붓걸이, 꽃과 비취색 꽃병 등 문방의 귀한 기물을 노래한 문구를 행서로 썼다. 필획의 굵기 차이가 큰데도, 강약이 맞물리며 조화로운 리듬을 만든다. “추사를 화가라고 하기엔 그렇게 성심을 쏟은 적도 없어요. 다만 난초에 대해서는 서예와 같은 경지로 끌어올렸습니다. 추사는 난을 그냥 그림 그리는 법으로 하면 ‘마귀의 소굴’과 같다며, 서법으로 그려야 한다고 했어요.”



추사의 대표작인 ‘불이선란도’(보물)는 이처럼 난초를 사실적인 그림이라기보다 서예적 필묵으로 완성한 작품이다. 그림과 글씨가 한 화면에서 어우러져 추사가 추구한 ‘서화일치’의 경지를 보여준다. 전시에선 평생지기 권돈인에게 보낸 ‘번상촌장에게 증정한 난초’와 제자였던 흥선대원군 이하응의 ‘묵란도권’을 통해 난초를 매개로 한 예술적 교류를 엿볼 수 있다.



추사는 교과서에 북한산 진흥왕 순수비를 고증한 인물로도 익숙하다. 북청 유배 중에도 그의 금석학적 탐구는 계속됐다. 청해토성에서 발견한 ‘석노’(돌화살촉)를 고대 숙신의 유물로 판단하고, 이를 소재로 ‘석노시’를 지었다. 경주 무장사 터에서는 통일신라 ‘아미타불 조성기비’의 비편을 직접 찾아내 발견 경위까지 돌에 새겼다.



신분을 넘어 승려들과 맺은 깊은 교유도 그의 삶에서 빼놓을 수 없다. 동갑내기 초의선사와는 40여년간 편지와 차, 글씨를 주고받았고, 해붕대사와는 불교를 토론했으며, 백파선사와는 선(禪)을 둘러싸고 치열하게 논쟁했다. 초의에게 보낸 편지와 세상을 떠난 해에 쓴 ‘해붕대사화상찬’ 등에서 불교가 추사의 삶과 예술에 어떤 정신적 기반이 됐는지를 살펴볼 수 있다. 전시는 11월22일까지.

