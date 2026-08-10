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GS건설, LS일렉트릭과 AI 데이터센터 사업 협력 강화

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본문 요약

GS건설이 LS일렉트릭과 인공지능 데이터센터 사업 협력을 강화하기 위한 업무협약을 맺었다.

두 회사는 향후 급변하는 AI 데이터센터 시장과 기술환경에 대한 공동 대응, 관련 사업의 안정적이고 원활한 추진을 위해 상호 협력할 계획이다.

업무협약에는 특히 GS건설이 추진하거나 계획 중인 AI 데이터센터 사업에 필요한 주요 전력기기를 LS일렉트릭을 통해 적기에 공급받을 수 있도록 협력체계를 구축한다는 내용이 담겼다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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GS건설, LS일렉트릭과 AI 데이터센터 사업 협력 강화

입력 2026.08.10 20:39

수정 2026.08.10 20:40

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  • 허남설 기자

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주요 전력기기 공급·빅테크 대응

GS건설이 LS일렉트릭과 인공지능(AI) 데이터센터 사업 협력을 강화하기 위한 업무협약(MOU)을 맺었다.

GS건설은 10일 LS일렉트릭과 AI 데이터센터 사업환경 변화에 따른 공동 대응을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이날 서울 용산구 LS용산타워에서 열린 업무협약식엔 허윤홍 GS건설 대표와 구자균 LS일렉트릭 회장, 채대석 LS일렉트릭 대표 등이 참석했다.

두 회사는 향후 급변하는 AI 데이터센터 시장과 기술환경에 대한 공동 대응, 관련 사업의 안정적이고 원활한 추진을 위해 상호 협력할 계획이다.

업무협약에는 특히 GS건설이 추진하거나 계획 중인 AI 데이터센터 사업에 필요한 주요 전력기기를 LS일렉트릭을 통해 적기에 공급받을 수 있도록 협력체계를 구축한다는 내용이 담겼다.

고전력·고밀도 AI 데이터센터의 최대 화두인 전력 효율성 개선을 위해 차세대 직류(DC)배전 기술 개발에도 협력하기로 했다.

두 회사는 관련 기술교류회를 개최하고, 글로벌 빅테크 기업 등 주요 고객사의 요구사항에 공동 대응할 계획이다.

GS건설 관계자는 “AI 데이터센터는 전력 인프라 경쟁력이 사업의 성패를 좌우하는 핵심 요소”라며 “이번 협약을 통해 AI 데이터센터 사업 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.

LS일렉트릭 관계자는 “미국 빅테크 시장에서 이미 검증된 최고 수준의 전력 솔루션과 차세대 배전 기술력을 바탕으로 GS건설과의 협력을 강화해 글로벌 전력 인프라 시장을 선도해 나갈 것”이라고 말했다.

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