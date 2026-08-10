남유선 색소폰 연주자

클래식과 비교해 실용음악이 우리나라에 정착한 역사는 그리 길지 않습니다. 그만큼 실용음악을 주제로 한 권위 있는 콩쿠르도 많지 않은데, 경향실용음악콩쿠르는 올해 20회를 맞으며 실용음악 인재를 발굴하는 대표적인 무대로 자리매김했다고 생각합니다.



심사하는 동안 해마다 높아지는 참가자들의 수준에 감탄했습니다.



특히 올해는 밴드 음악의 인기를 반영하듯 기타와 베이스 연주자의 참여가 크게 늘어난 점이 인상적이었습니다. 중등부에서는 고등부에 견주어도 손색없는 뛰어난 연주를 선보인 학생들이 많아 앞으로의 성장이 더욱 기대되었습니다.



반면 고등부와 대학·일반부에서는 뛰어난 테크닉에 비해 기본기와 음악적 시야에서 아쉬움을 느낀 경우도 있었습니다. 좋은 음악인은 자신이 좋아하는 장르에만 머물지 않고 다양한 음악을 듣고 경험하며 음악적 깊이를 넓혀가야 합니다.



또한 실용음악은 개인의 기량만큼이나 앙상블 안에서 자신의 역할과 균형을 이해하는 능력이 중요합니다. 자신의 실력을 거리낌없이 드러내면서도 음악 전체를 완성하는 균형을 잃지 않는 연주가 더 큰 울림을 만들어냅니다.



이번 콩쿠르에 도전한 모든 참가자들은 결과와 관계없이 이미 한 단계 성장했을 것입니다. 음악을 하는 일은 생각보다 길고 지루한 싸움입니다. 그렇기에 눈앞의 결과와 평가에만 연연하기보다 음악에 대한 호기심과 사랑을 잃지 않고 자신만의 길을 묵묵히 걸어가길 바랍니다.



그 과정 속에서 오래도록 음악을 즐기며 세상과 진심으로 소통하는 훌륭한 음악인으로 성장하기를 응원합니다.