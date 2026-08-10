권오경 백제예술대학교 교수

어느덧 스무 살이 된 경향실용음악콩쿠르의 성년을 진심으로 축하합니다. 1회 대회부터 함께해온 심사위원으로서 한 살부터 시작한 콩쿠르가 성숙한 성인으로 자라난 모습을 바라보니 감회가 남다릅니다. 세월의 흐름만큼이나 참가자들의 기량과 대회 내용 모두 눈부신 성장을 이룬 듯합니다.



이번 대회의 가장 큰 특징은 전반적인 실력의 상향 평준화입니다. 최하위권과 최상위권의 간극이 확연히 줄어들었습니다.



이는 역설적으로 최상위권 예비 아티스트들이 자신만의 독창적인 개성을 선명하게 보여주지 못했다는 것을 의미하기도 합니다. 한편 중등부 참가자들의 일취월장한 실력은 우리 실용음악의 밝은 미래를 예견하게 하여 그저 든든했습니다.



보컬 부문은 리듬 앤드 블루스(R&B) 성향의 곡과 창법에 치우친 경향이 많았습니다. 훌륭한 가창력에도 불구하고 정해진 정답을 따라 부르는 듯한 해석은 감점 요인이 되기도 했습니다. 오히려 본인만의 고유한 색깔로 담담히 노래한 참가자나 직접 기타를 연주하며 개성 있는 보이스를 선보인 참가자들에게 자연스레 귀가 기울어졌습니다.



싱어송라이터, 작곡 부문의 경우 본인만의 캐릭터가 확연하게 드러났습니다. 자신만의 음악적 철학과 멜로디를 음악에 깊이 있게 녹였습니다. 다만 창작과 퍼포먼스에서 능력을 고르게 보여주지 못했다는 아쉬움이 느껴졌습니다.



20년이라는 시간 동안 촘촘히 쌓여온 한국 실용음악의 저력을 확인할 수 있는 뜻깊은 자리에 함께하게 되어 큰 영광이었습니다. 수상 여부와 상관없이 이번 무대에 선 모든 참가자는 이미 충분한 자질을 갖춘 훌륭한 아티스트임을 보증합니다. 모두의 앞날을 진심으로 응원합니다.