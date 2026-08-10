주차 자리 찾아 뱅뱅 돌던 불편 해소

현대차그룹, 발레형 ‘주차로봇’ 시간 낭비 줄이고 사고도 예방 시흥시 공동주택서 실증 나서

자리를 찾아 주차장을 ‘뱅뱅’ 돌던 괴로움을 해결하기 위해 현대자동차그룹이 주차로봇 실증사업에 나선다.



현대차그룹은 10일 현대위아, 현대건설과 컨소시엄을 구성해 공동주택에서 주차로봇 실증에 나선다고 밝혔다.



이번 실증은 스마트도시 규제 샌드박스의 스마트실증사업으로 국토교통부의 승인과 국비 지원을 받았다.



실증은 경기 시흥시에 있는 한 건물 안 지하주차장 1층 내 53면 규모의 별도 구역에서 진행된다. 운전자가 지정된 구역에서 공동주택의 키오스크 등을 통해 주차로봇을 호출하면 로봇이 빈 주차면으로 차량을 자동 운반하는 방식이다.



이번 실증에는 현대위아가 만든 주차로봇 2쌍이 사용된다. 두께 110㎜의 얇고 넓은 모양의 이 로봇은 라이다(LiDAR) 센서로 차량 바퀴의 크기와 위치를 인식하고, 최고 초속 1.2m의 속도로 최대 3.4t의 스포츠유틸리티차(SUV)까지 운반할 수 있다.



현대차는 이 로봇을 사용할 경우 동일 면적 대비 최소 20%에서 최대 50%까지 주차 수용력을 늘릴 수 있을 것으로 예측했다.



현대차그룹은 실증 과정에서 차량 1대당 입·출차 소요시간, 이용자 대기시간, 주차 성공률, 로봇 가동률, 주차면 효율 개선율 등을 측정한다.



이를 통해 차량 흐름 개선, 공간 활용 등 경제적 효과를 도출하고 가상환경 모델을 만들어 주거, 상업, 업무, 교통거점, 공공, 문화 건물 등 다양한 유형의 주차장 공간 배치에 적용할 계획이다.



현대차그룹 관계자는 “주차로봇의 운영 안정성과 효율성, 사용자 편의성을 종합적으로 검증해 국내외 다양한 도시 공간으로 확산할 수 있는 표준모델을 도출할 계획”이라고 말했다.

