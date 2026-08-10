유라시아 EV·북미 HEV, 선호도 차이 뚜렷

상반기 유럽·아시아 전기차 급증 미국, 하이브리드 두 자릿수 성장 규제·보조금 따라 판매량 엇갈려 완성차 업계 지역별 맞춤전략 고심

내연기관차를 대체할 자리를 두고 전기차와 하이브리드차에 대한 선호가 올 상반기 전 세계 권역별로 뚜렷하게 갈렸다. 유럽·아시아를 중심으로 전기차 판매가 크게 늘어난 반면 미국은 하이브리드차가 두 자릿수 성장하며 전기차의 인기를 앞질렀다.



시장조사업체 SNE리서치는 10일 올해 상반기 중국을 제외한 글로벌 전기차 판매량이 459만8000대로 지난해 같은 기간보다 30.3% 증가했다고 밝혔다.



유럽의 올해 상반기 전기차 판매는 252만8000대로 지난해 상반기(196만대)보다 29% 증가했다. 비중국 아시아의 올해 상반기 전기차 인도량도 93만3000대로 지난해(53만1000대)보다 75.8% 급증했다.



유럽은 배출 규제 대응 강화, 신차 출시, 인센티브 등이 수요를 뒷받침했고, 아시아는 업체들의 신차 출시와 보급 정책, 현지 생산 확대가 영향을 미쳤다고 SNE리서치는 분석했다.



반면 미국 시장은 전기차 대신 하이브리드차의 성장이 두드러지고 있다. 북미 지역의 올해 상반기 전기차 판매량은 68만1000대로 지난해 같은 기간 대비 20.5% 줄었다. 반면 미국 에너지부 산하 아르곤국립연구소에 따르면, 미국 내 하이브리드차량 판매량은 116만2970대로 지난해 상반기보다 15.3% 늘었다.



미국 시장에서 하이브리드차 시장이 확대된 것은 복합적 요인이 작용한 결과다. 중동전쟁 장기화로 고유가가 지속되는 가운데 탄소 중립에 소극적인 도널드 트럼프 행정부가 지난해 9월 전기차 등에 제공하던 세액공제를 철회하면서 전기차 가격 부담이 커졌기 때문이다.



완성차업체의 지역별 경쟁 전략도 더 다양해지고 있다.



북미에서는 하이브리드 모델 출시가 늘고 있다. 현재 미국 하이브리드차 시장은 현대·혼다·도요타 등 아시아 3대 자동차업체가 전체 86%를 차지하고 있다.



파이낸셜타임스(FT)에 따르면, 하이브리드차 상품군이 적었던 GM은 자사 상품군에 하이브리드 모델을 다시 도입하는 방안을 모색하고 있다. 포드는 2030년까지 모든 가솔린 모델 상품군에 하이브리드 옵션을 제공할 계획이다.



전기차도 경쟁이 치열해질 것으로 전망된다. 폭스바겐은 올 상반기 전기차 63만5000대를 팔아 1위(점유율 13.8%)는 지켰지만, 테슬라(13.0%)와 비야디(BYD·10.8%)가 턱밑까지 쫓아왔다. 현대차·기아는 올해 상반기 점유율이 8.0%로 지난해보다 0.3%포인트 떨어지면서 1년 만에 비야디와 순위가 바뀌었다.



SNE리서치는 “(지역별 전기차 시장의 차이는) 정책 지원의 연속성, 보급형 모델 공급, 현지 생산 기반의 차이에서 비롯된 것”이라며 “올 하반기에는 유럽 전기차 시장의 성장 지속 여부와 북미의 인센티브 공백이 얼마나 장기화하는지, 중국계 제조사의 아시아 현지화가 얼마나 빠르게 확대되는지가 시장점유율 변화를 좌우할 것”이라고 전망했다.

