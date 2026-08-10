전남광주 광산구 ‘일터의 시민 작품전’

30일까지…노동자 17명 출품

전남광주 광산구에서 10년 넘게 피자가게를 운영하는 김명주씨의 가게 한쪽에는 오래된 의자가 있다. 그는 낡은 의자에서 묵묵히 하루를 버텨낸 사람들을 떠올렸다. 그는 의자를 그림으로 그렸고, ‘버텨낸 자리’라는 제목을 지었다.



김씨는 “매일 열심히 일하는 모든 사람에게 우리 가게에 있는 의자처럼 잠시 앉아 쉬어가는 의자가 있으면 좋겠다는 생각이 들었다”면서 “의자를 통해 우리들의 삶은 아름답다는 것을 전해주고 싶었다”고 말했다.



김씨처럼 ‘일하는 평범한 이웃’이 자신의 삶과 일터에서의 경험을 미술 작품으로 옮긴 특별한 전시회가 열리고 있다. 광산구는 10일 “소촌아트팩토리에서 ‘제1회 일하는 시민 예술제 @광산’ 특별전으로 ‘일터의 시민 작품전’을 열었다”고 밝혔다.



오는 30일까지 열리는 전시회는 17명의 평범한 시민들이 일터에서 느낀 감정을 담은 작품을 선보이고 있다.



이들은 사전 신청을 통해 매주 1시간씩 7주간 미술 기법 등을 배워 직접 그림을 완성했다.



전시회는 시민들의 시선으로 노동의 가치를 생각해보자는 취지에서 기획됐다. 자영업자와 노동단체 활동가, 택배기사, 상담사 등이 그린 작품에는 삶과 일터에서의 경험 등이 생생하게 녹아 있다.

