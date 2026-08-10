‘폐버스 하우스’ 황희 “이유 막론하고 사과”

황, 논란 커지자 사과 회견도 취소 야당 비롯 여권도 “청년 자극 말라” 지도부는 “개인 의견” 재차 선긋기

황희 더불어민주당 의원(사진)이 폐기될 버스를 개조해 단기 임시 거주 공간으로 활용하자고 제안한 ‘버스 하우스’ 구상에 대해 사과했다. 야당은 물론 여권에서도 “청년을 자극하지 말라”는 비판이 쏟아졌기 때문으로 풀이된다.



황 의원은 10일 페이스북에 “버스 하우스 제안에 대해 청년 세대와 국민 여러분께 진심으로 사과드린다”고 밝혔다. 그는 “이유 여하를 막론하고 청년들이 현장에서 직면한 주거 문제의 엄중함을 깊이 헤아리지 못했다”며 “이번 일을 계기로 청년들의 현실적인 목소리에 더욱 귀 기울이고, 보다 실질적이고 완성도 높은 주거 혁신 방안을 마련하는 데 전력을 다하겠다”고 했다.



황 의원은 “해당 제안은 정부 주도 주택공급의 시차를 보완하고, 저소득층 청년들의 극심한 임시주거비 부담을 단기적으로 조금이라도 덜어보고자 하는 고민에서 출발한 아이디어였다”고 했다. 황 의원은 애초 이날 국회에서 기자회견을 열고 사과할 예정이었지만 이를 취소했다.



앞서 황 의원이 지난 7일 폐버스를 주거 공간으로 리모델링해 대학가 청년들의 단기성 주거 공간으로 제공하자고 제안한 이후 여당 내에서도 비판이 이어졌다.



박지원 민주당 의원은 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼>에 출연해 “적절치 못한 사례를 글에 올려 특히 청년·학생들을 자극했다”며 “닥치고 사과해야 한다”고 말했다. 한 민주당 의원은 “주택공급이 어렵다보니 모듈러 주택 등 여러 아이디어가 그간 제시돼왔다”며 “버스 하우스 추진이 현실적이라고 생각하진 않는다. 폐버스로라도 주택을 만들 공간이 서울에 없지 않으냐”고 말했다.



한정애 정책위의장은 전날 기자들과 만나 “실현 가능성이 없다. 해프닝으로 봐달라”며 “의도치 않게 청년들에게 상처를 입히게 돼 진심으로 송구하고 죄송하다”고 말했다.

