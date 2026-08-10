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‘54만5000가구’는 여관·판잣집 산다…‘주거 취약’ 절반이 서울·경기

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본문 요약

판잣집이나 비닐하우스 등 열악한 환경에서 거주하거나 일정한 거처 없이 여관 등을 전전하는 주거 취약 가구가 지난해 55만가구에 육박하는 것으로 나타났다.

10일 국가데이터처에 따르면 지난해 11월1일 기준 호텔·여관 등 숙박업소 객실이나 판잣집, 비닐하우스 등에 사는 가구는 총 54만5000가구로, 전체 가구의 2.3%를 차지했다.

호텔·여관 등 숙박업소 객실에서 사는 가구가 5만8000가구, 판잣집·비닐하우스 9410가구, 주택 이외 거처 중 '기타'에 사는 가구는 47만8000가구로 각각 집계됐다.

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‘54만5000가구’는 여관·판잣집 산다…‘주거 취약’ 절반이 서울·경기

입력 2026.08.10 21:28

수정 2026.08.10 21:33

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  • 김경민 기자

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판잣집이나 비닐하우스 등 열악한 환경에서 거주하거나 일정한 거처 없이 여관 등을 전전하는 주거 취약 가구가 지난해 55만가구에 육박하는 것으로 나타났다.

10일 국가데이터처에 따르면 지난해 11월1일 기준 호텔·여관 등 숙박업소 객실이나 판잣집, 비닐하우스 등에 사는 가구는 총 54만5000가구로, 전체 가구(2324만6000가구)의 2.3%를 차지했다.

호텔·여관 등 숙박업소 객실에서 사는 가구가 5만8000가구, 판잣집·비닐하우스 9410가구, 주택 이외 거처 중 ‘기타’에 사는 가구는 47만8000가구로 각각 집계됐다. 주택 이외의 거처 중 ‘기타’는 공사장 임시막사와 상가, 마을회관 등이 해당한다. 오피스텔, 호텔·여관 등 숙박업소의 객실, 기숙사·특수사회시설, 판잣집·비닐하우스 등을 제외하고 주택의 요건을 갖추지 못한 모든 거주 공간을 말한다.

주거 취약 가구는 2015년 40만3000가구에서 2020년 49만가구로 21.5% 증가했고, 지난해에도 5년 전보다 11.2% 늘었다. 시도별로 보면 경기가 14만8000가구로 가장 많았다. 다음은 서울 13만1000가구로, 서울·경기에 전체 주거 취약 가구의 51.2%를 차지하는 28만가구가 몰린 것으로 나타났다.

주택 수를 가구 수로 나눈 비율인 주택 보급률은 2024년 103%다. 가구보다도 주택이 많은 것으로, 산술적으로 보면 가구당 주택 한 채를 보유할 수 있다. 그렇지만 주택에서 밀려난 가구는 계속해서 늘어나고 있다.

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