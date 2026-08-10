오만 술탄과 통화한 다카이치 “호르무즈 신속 재개방 중요···해협 이용국 등 협의 필요”

다카이치 사나에 일본 총리가 10일 하이삼 빈 타리크 알사이드 오만 술탄과의 통화에서 호르무즈 해협의 자유롭고 안전한 항행을 조속히 재개해야 한다고 촉구했다.

교도통신에 따르면 일본 외무성은 다카이치 총리가 이날 오후 5시부터 약 20분간 하이삼 술탄과 전화 회담을 했다고 밝혔다. 양국 정상의 통화는 지난 4월 이후 처음이다.

다카이치 총리는 통화에서 “호르무즈 해협의 자유롭고 안전한 항행이 추가 비용 없이 최대한 빨리 회복되는 것이 중요하다”며 “해협을 이용하는 국가를 포함한 국제사회의 협의가 필요하다”고 말했다.

이어 호르무즈 해협 재개방을 위해 이란과 지속해서 대화 중인 오만의 외교적 노력에 경의를 표했다고 외무성은 전했다.

다카이치 총리는 미국·이란이 체결한 종전 양해각서에 따라 조속히 긴장을 완화하고, 이란 핵 문제를 비롯한 여러 현안도 해결해 나가야 한다고 강조했다. 일본은 이를 위해 필요한 모든 외교적 노력을 하겠다고도 덧붙였다.

하이삼 술탄은 다카이치 총리에게 이란과의 협의 진행 상황 및 오만의 입장을 설명한 것으로 전해졌다. 오만은 호르무즈 해협을 이용하는 국가들과 각국의 입장을 존중하면서 협상을 진행하겠다고 말했다고 외무성은 밝혔다.

이란은 지난 6월 미국과 체결한 종전 양해각서 파행 이후 오만과 함께 호르무즈 해협 통항에 관한 합의를 진행하고 있다. 이란 최고국가안보회의는 지난 8일 미국 측에 호르무즈 해협 재개방 조건으로 ‘전쟁 피해 배상’, ‘역내 미군 철수’ 등 6가지 요구사항을 제시했다.