[속보]콜롬비아서 규모 6.8 강진···이웃 에콰도르·파나마까지 ‘흔들’

10일(현지시간) 중남미 콜롬비아에서 규모 6.8의 강진이 발생했다. 콜롬비아 수도 보고타뿐 아니라 이웃국 에콰도르 수도 키토와 파나마에서도 진동이 감지됐다.

유럽지중해지진센터(EMSC)는 이날 오후 12시34분 콜롬비아에서 규모 6.8의 지진이 발생했다고 밝혔다. EMSC는 애초 지진 규모를 7.1로 발표했다가 6.8로 하향 조정했다.

콜롬비아 국가재난위험관리본부(UNGRD)는 이날 오전 7시34분 규모 6.6의 지진이 발생했다고 밝혔다. 미국 지질조사국(USGS)과 콜롬비아 지질조사국은 규모를 7.4로 발표했다.

진앙은 태평양 연안 서부 초코주 산호세델팔마르 인근 지점으로 파악됐다. 진원의 깊이는 약 79㎞(UNGRD), 115㎞(EMSC)로 분석됐다. USGS는 진원 깊이를 약 107㎞라고 밝혔다.

지진으로 인한 흔들림은 진앙에서 약 400㎞ 떨어진 보고타를 비롯해 북서부 안티오키아주, 중부 쿤디나마르카·메타주 등 콜롬비아 여러 지역에서 느껴졌다. 로이터통신은 베네수엘라 접경 지역에서도 진동이 감지됐다고 전했다.

AFP·AP통신은 콜롬비아뿐 아니라 에콰도르 키토에서도 진동이 감지됐고, 주민 대피가 이뤄지고 있다고 전했다. 파나마에서도 진동이 느껴진 것으로 전해졌다.

정확한 피해 규모는 아직 파악되지 않았다. 누비아 카롤리나 코르도바쿠리 초코주 주지사는 엑스에 “강력한 지진이 발생했다”며 “주도 퀴브도에서 부상자가 발생했고 건물에 상당한 피해가 발생했다”고 밝혔다. 중서부 리사랄다주 주지사는 지역 라디오 방송을 통해 페레이라시에서 심각한 피해와 부상자가 발생했다고 밝혔다.

현지 매체들이 보도한 영상에는 지진으로 건물 외벽이 파손된 모습이 담겼다. 제2 도시 메데인과 서부 도시 아르메니아, 페레이라 등지에서 건물에 균열이 발생했다. 제3 도시인 칼리 시장도 “심각한 피해”가 발생했다고 밝혔다.

콜롬비아는 남아메리카판·나스카판·카리브판이 맞닿는 지역에 있어 지진이 자주 발생한다. 지난 6월 이웃국 베네수엘라에서 발생한 규모 7.2와 7.5의 연쇄 강진으로 6000명 넘게 숨졌다.