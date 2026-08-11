피자가게 사장님의 의자는 ‘버텨낸 자리’···노동자 17명이 보여주는 ‘삶’

전남광주 광산구, ‘일하는 시민 작품전’ ‘일하는 우리 모두의 이야기’에 “공감”

전남광주 광산구에서 10년 넘게 피자가게를 운영하는 김명주씨의 가게 한쪽에는 오래된 의자가 있다. 그는 낡은 의자에서 묵묵히 하루를 버텨낸 사람들을 떠올렸다. 그는 의자를 그림으로 그렸고, <버텨낸 자리>라는 제목을 지었다.

김씨는 “매일 열심히 일하는 모든 사람에게 우리 가게에 있는 의자처럼 잠시 앉아 쉬어가는 의자가 있으면 좋겠다는 생각이 들었다”면서 “의자를 통해 우리들의 삶은 아름답다는 것을 전해주고 싶었다”고 말했다.

김씨처럼 ‘일하는 평범한 이웃’이 자신의 삶과 일터에서의 경험을 미술 작품으로 옮긴 특별한 전시회가 열리고 있다.

광산구는 10일 “소촌아트팩토리에서 ‘제1회 일하는 시민 예술제 @광산’ 특별전으로 ‘일터의 시민 작품전’을 열었다”고 밝혔다.

30일까지 열리는 전시회에서는 17명의 평범한 시민들이 일터에서 느낀 감정을 담은 작품이 전시되고 있다. 이들은 사전 신청을 통해 매주 1시간씩 7주간 미술 기법 등을 배워 직접 그림을 그려냈다.

전시회는 시민들의 시선으로 노동의 가치를 생각해 보자는 취지에서 기획됐다. 자영업자와 노동단체 활동가, 택배기사, 상담사 등이 그린 작품은 삶과 일터에서의 경험 등이 생생하게 녹아있다.

금속노조 광주전남지부 보건국장으로, 산업재해 현장을 자주 마주하는 권오산씨는 ‘주인 잃은 장갑’을 그려 산업재해의 ‘사회적 책임’에 관해 물었다.

권씨가 그린 <멈춘시간:남겨진 것은 장갑만이 아니다>는 중대 재해로 멈춰버린 노동자의 삶과 꿈, 남겨진 유가족의 아픔을 담았다.

통신사 고객센터에서 상담사로 일하고 있는 박미혜씨는 <치유의 시간>을 그렸다. 그는 강렬한 색채를 통해 ‘가려진 노동의 고충’을 드러냈다. 박씨는 “목소리로 감정을 주고받는 그 너머에 누군가의 가족과 이웃이 있다는 것을 보여주려 했다”고 설명했다.

택배노동자인 김민표씨는 택배를 전달하며 마주했던 현관문을 <문>이라는 작품으로 그렸다. 김씨는 “마주하게 되는 문은 열리기 전까지는 그 너머의 상황을 알 수 없다”면서 “열어야 하나 혼자 갈 수 없어 함께 간다”고 했다. 한 배달 노동자는 삶의 무게와 아픔을 ‘자물쇠’로 표현했다.

박병규 광산구청장은 “‘일터의 시민 작품전’은 일하는 우리 모두의 이야기를 만나는 특별한 전시로 공감을 얻고 있다”면서 “노동의 가치를 돌아보는 시간이 됐으면 좋겠다”고 말했다.