‘지금이 기회’ 국민의힘, 민주당 떠나는 2030 여성 표심 노린다···주거·자산·안전 공략

국민의힘이 주거와 자산형성, 안전 문제를 앞세워 2030세대 여성 표심 공략에 나섰다. 최근 여권에서 이탈 조짐이 있는 2030 여성을 자신들의 지지층으로 흡수하겠다는 계획으로 풀이된다. 다만 여권 지지율 하락세에도 국민의힘 지지율은 반등하지 않고 있어 대안 세력으로 인정받지 못하고 있다는 평가도 당 내부에서 나온다.

국민의힘은 10일 여성·청년 당원 교육 프로그램인 ‘2030 미래 의제 연구소’를 발족했다. 장동혁 대표는 이날 여의도 중앙당사에서 열린 개회식에서 “매일 올림픽공원에 나가면서 ‘이제 청년들이 세상을 바꿔나가고 있구나’ 생각한다”며 “국민의힘도 바뀌어야 하고 그 중심에 우리 청년들이 있어야 한다”고 말했다.

연구소의 이날 교육은 만 18~35세 여성·청년 당원 50명을 대상으로 진행됐다. 정점식 원내대표는 개회식에서 검찰 보완수사권 폐지를 담은 개정 형사소송법을 거론하며 “이 모든 것이 우리 당의 기성세대 정치인들이 잘못해서 발생한 일이다. 우리 사회 문제를 발견하고 대안을 제시해주면 적극적으로 받아들이겠다”고 밝혔다.

국민의힘 지도부는 이날 최고위원회의에서 2030 여성이 정부·여당에서 멀어지는 원인으로 지목된 부동산, 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF), 보완수사권 폐지를 집중 거론했다.

장 대표는 황희 더불어민주당 의원이 언급한 ‘버스하우스 청년주택’을 겨냥해 “청년들에게 폐버스에서 살라는 얘기하지 말고 민주당사, 민주당 국회의원 사무실부터 폐버스로 옮기기 바란다”고 했다.

신동욱 최고위원은 “이재명 대통령과 민주당에 묻는다. 본인들의 자녀들이라면 폐버스에 살게 하고 싶은가”라며 “예전에 조국 전 조국혁신당 대표가 ‘왜 다 용이 되려고 하느냐 가재, 붕어로 살면 되지’ 이 말과도 결코 저는 다르지 않다고 생각을 한다”고 말했다.

김민수 최고위원은 “14평 아파트를 둘러보면서 신혼부부에 어린아이 두 명까지는 충분히 살겠다고 했던 문재인의 말이 기억난다”고 말했다.

정 원내대표는 “정부의 세금 폭탄이 전월세로 전가되고 결국 청년을 주거 지옥으로 몰아넣고 있다”며 “국정을 주식 리딩방처럼 운영하다가 급기야 단일종목 레버리지 ETF까지 도입해 청년들 주식 계좌를 녹여버렸다”고 말했다.

보완수사권 폐지를 두고 양향자 최고위원은 “당장 흉악·강력범죄에 취약한 2030 젊은 여성들, 그 여성들이 민주당의 보완수사권 폐지에 극렬하게 반발하는 이유”라고 말했다. 김재원 최고위원도 “청년 세대 특히 여성들이 지금 문제 삼고 있다”며 “청년의 목을 옥죄는 그런 정책”이라고 말했다.

2030 여성들이 정부·여당에서 이탈하고 있지만 국민의힘이 이를 흡수하지는 못하고 있다는 내부 평가도 나온다. 한 당권파 인사는 이날 통화에서 “청년 여성들이 민주당에 대한 비토가 큰 것은 사실이다. 민주당의 노동 유연화, 연금, 복지, 부동산 문제 등의 방향이 젊은 세대들 입장과 상충된다”면서도 “그렇다고 국민의힘이 여성들에게 매력 있는 정당도 아니다”라고 말했다. 과거 젠더 갈라치기 등으로 국민의힘 역시 여성들이 선호하는 정당이 아니라는 취지가 담긴 것으로 풀이된다.

20대 대선을 앞둔 2022년 1월 당시 윤석열 국민의힘 보는 페이스북에 “여성가족부 폐지” 등의 글을 올려 청년 남성과 여성을 갈라치기 한다는 비판을 받았다.