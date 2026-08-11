[2026 프론트퍼슨 연대기 : 밴드 붐 가운데 선 여자들] (11) 가수 김뜻돌

‘밴드붐’이 돌아왔다. 이전과 달라진 점이 있다면, 음원 차트에서도 록페스티벌 현장에서도 여성 ‘프론트퍼슨’이 눈에 띄기 시작했다는 것이다. 과거 ‘밴드의 꽃’ 으로만 여겨졌던 여성들의 역할은 무대와 사운드를 이끄는 중심축으로 재정의됐다. ‘프론트퍼슨’은 밴드에서 공연을 주도하거나 이미지를 대표하는 중심 인물을 뜻한다. 과거 ‘프론트맨’이라 일컬어지기도 했지만, 최근에는 젠더 중립적인 단어인 ‘프론트퍼슨’을 주로 사용한다. ‘2026 프론트퍼슨 연대기’는 현 시대 여성 음악인들과의 인터뷰를 통해 한국 록 씬을 기록한다.

“낡은 믿음을 부수는 전사가 되고 싶어요. 규범, 편견 등 낡은 것들을 부숴야 자유로워진다고 믿어요. 음악을 통해 자유와 연대, 사랑으로 가는 길을 닦고 싶습니다.”

포크와 록, 드림팝 등을 오가며 자신만의 음악 세계를 만들어온 싱어송라이터 김뜻돌(30)은 요즘 자신을 둘러싼 ‘이름표’를 하나씩 내려놓고 있다. 여성 뮤지션, 인디 뮤지션, 록 뮤지션이라는 정체성이 자신을 가둘 수 있다고 생각해서다. 지난 7일 발매한 미니 앨범 <하나에게.>의 출발점에 ‘낡은 믿음’이 놓인 이유다.

지난달 16일 서울 마포구 연남동에서 만난 김뜻돌은 “그 어떤 수식어를 떠나 사람 김뜻돌로 돌아가고 싶었다”며 “(앨범이) 의도적으로 저라고 믿는 것들을 내려놓는 과정에 있다”고 말했다. 활동명 ‘뜻돌’은 본명 ‘지민’의 한자 ‘志’(뜻 지) ‘珉’(옥돌 민)에서 따왔다. 작은 것에서도 의미를 찾아 노래하는 음악가가 되고 싶다는 뜻이었다. 이번 앨범의 사진과 뮤직비디오에서도 컨셉추얼한 장치를 덜어내고 음악하는 친구들과 함께한 자연스러운 모습을 담았다.

김뜻돌은 어릴 적부터 명상을 해왔다. 특정 종교를 믿은 것은 아니고, 영적인 것에 대해 늘 관심이 많았다고 했다. 그는 최근까지도 매일 아침 성찰을 위한 ‘모닝 페이퍼’를 쓰고 30분간 명상한다. 자신을 “회피형의 정반대인 추격형”이라고 표현하거나 “자아 성찰 중독”이라고 농담하면서도 예술가로서 성찰이 주는 영감이 매우 크다고 말했다.

“영감을 ‘영적인 감’이라고 한다면 영감을 잘 받기 위해 먼저 자신을 깨끗하게 닦아야 하는 것 같아요. 스스로가 좋은 거울이 돼야 세상을 왜곡 없이 비추는 음악을 만들 수 있다고 생각해요.”

그런 그에게 록은 그의 저항과 자유를 보여줄 수 있는 가장 좋은 그릇이다. 김뜻돌은 “록은 자유·혁명· 반항·영적 음악”이라며 “치장하지 않아도 자유로울 수 있다”고 말했다.

매일 빠짐없이 반복해온 ‘성찰’은 자연스레 그의 음악적 변화로 이어졌다. 2015년 유튜브에 직접 만든 음악을 올리던 시절, 세상을 향한 치기 어린 분노를 노래했던 그는 이제 화합과 사랑을 이야기하고 싶다고 했다.

이번 앨범은 그 변화의 연장선에 있다. 타이틀곡 ‘하나에게’는 이름 그대로 ‘하나’라는 가상의 인물에게 보내는 편지다. “깊은 인간의 무의식 속에는 모두가 연결되어 있다고 믿어요. 서로가 분리된 객체라는 낡은 믿음이 깨지고 사실은 하나였다는 이야기를 편지 형식으로 담았죠. 삶이 방황하고 있고, 외롭다고 느낄 수 있지만 실은 모두가 큰 사랑으로 엮여 있다는 사실을 깨달았으면 합니다.” 그는 ‘하나’의 존재가 신, 친구, 가족 등 무엇이든 될 수 있다고 덧붙였다.

그는 대중이 록 문화에 호응하는 시대에 대해서는 ‘폐 끼치면 안 된다’는 세상의 압력에 대한 반작용이라고 해석했다. 록 음악을 자유롭게 들을 수 있는 공연장과 페스티벌 현장에서만큼은 “내제된 광기나 충동을 꺼내는 게 허락되는, 어른의 동심을 내보일 수 있는 장소”라는 것이다.

“록이라는 장르가 주는 쾌감이 있잖아요. 사람들이 다 함께 분노하고 정신없이 뛰어놀 수 있는 기제가 사회에 부족한 것 같아요. 저도 분노가 많은 사람이라 무대에 올라가서 소리를 많이 지르고 록을 하고 그런 것 같습니다.(웃음)”

김뜻돌은 록 장르의 인기가 높아지며 인디 음악계가 아이돌 팬 문화와 닮아가고 있는 것 같다고 말했다. 음악성보다 외모에 집중하는 등 아티스트를 소비하는 방식이 획일화되고 있다는 지적이다. 그도 과거 페스티벌 무대에서 관객들의 시선을 의식하며 “더 예뻐야 할 것 같다”고 생각했던 적이 있다. 그는 “페스티벌에서 가수는 사람들이 잘 놀 수 있게 음악을 깔아주는 역할에 있다고 생각한다”며 “오래된 인디 팬들과 K팝 팬들의 문화가 섞여서 긍정적인 문화를 만들어갔으면 좋겠다”고 말했다.

그의 음악방송 출연은 인디와 K팝의 경계가 조금씩 느슨해지고 있는 흐름을 보여주는 사례이기도 하다. 김뜻돌은 지난달 MBC M 채널의 음악방송 <쇼 챔피언>에 출연해 이번 앨범의 수록곡 ‘서울역’을 라이브로 선보였다. <쇼 챔피언>의 ‘스테이지 락’ 코너에는 밴드 신인류, 싱어송라이터 정우 등 인디 록 아티스트들이 서기도 했다. 김뜻돌은 “아이돌이 록 페스티벌에 오는 것에 반발이 있기도 하지만, 인디가수들이 음악방송에 갈 수도 있다”면서 “재미있는 반격 같았다”고 했다.

아직 김뜻돌의 음악을 들어보지 못한 이들을 위한 한 곡을 추천해 달라고 하자 ‘손님별’을 꼽았다. 김뜻돌은 “우리는 각자 자신의 고향 별에서 온 독특한 존재고, 그렇기에 인간이 사유하고 성장한다고 믿는다”며 “음악을 듣고 저 멀리의 누군가가 자신을 응원하고 있다고 느꼈으면 좋겠다”고 했다.

김뜻돌이 부수고 싶은 ‘낡은 믿음’엔 자신을 규정해 온 고정관념, 나와 타인을 분리된 존재로 여기는 생각까지 포함돼 있다. 자신을 끊임없이 들여다보며 이름표를 내려놓은 김뜻돌은 이제 그 자리에 사랑과 연결을 채우려 한다. “음악이 가진 가장 큰 힘은 사랑과 화합이라고 생각해요. 서로 다름에 집중하기보다, 음악을 통해서 세상에 메시지를 던지는 가수가 되고 싶습니다.”