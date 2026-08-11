경기 평택 위험물 보관 창고 화재로 국가소방동원령 발령···대응 1단계 진화 중

경기 평택시의 한 위험물 보관 창고에서 화재가 발생해 소방이 국가소방동원령을 발령했다. 총력 대응에 나선 끝에 불길이 잦아들어 현장에 발령됐던 대응 단계는 하향 조정됐다.

11일 경기도소방재난본부에 따르면 이날 오전 0시3분쯤 경기 평택시 청북읍 토진리 소재 위험물 보관창고(특수물류센터)에서 불이 났다. 소방은 창고에 설치된 자동 화재 속보 설비를 통해 화재 신고를 접수했다.

소방 당국은 연소 확대 우려가 있다고 보고 화재 발생 1시간20분 만인 오전 1시32분 대응 1단계(차량 31~50대의 대응이 필요한 경우)를 발령했다가 오전 2시 40분 대응 2단계(차량 51~80대 동원)로 상향했다.

불길이 거세지자 오전 3시39분에는 국가소방동원령을 발령했다. 이에 따라 충남, 세종, 충북, 대전 등 인근 4개 시도에서 소방 물탱크차와 화학차 등 장비 26대가 동원됐다.

총 95대의 장비와 238명의 인력이 투입된 끝에 불길이 진정되면서 소방당국은 화재 발생 5시간여만인 이날 오전 5시 16분을 기해 대응 2단계를 1단계로 하향 조정했다. 다만 불길이 다시 확산하는 상황에 대비해 국가소방동원령은 유지 중이다.

불이 난 곳은 연면적 937㎡의 1층짜리 건물로, 100여종의 제4류 위험물과 일반 화학물 등 약 191만ℓ가 보관된 특수물류센터다. 제4류 위험물은 인화성 액체로, 특수인화물, 제1~4 석유류, 알코올류 등이다.

불이 나자 평택시는 재난 문자를 보내 “인근 주민은 창문을 닫고 외출을 자제해달라”며 “차량은 우회하시기 바란다”고 안내했다. 소방 당국은 불길을 잡는 대로 자세한 화재 경위를 조사할 방침이다.

윤호중 행정안전부 장관은 “화재진압 과정에서 소방대원 안전을 최우선으로 하라”며 “경찰은 화재 현장 주변 통제에 만전을 기하라”고 주문했다. 이어 “지방정부는 인근 주민과 사업장에 대한 안전 안내를 강화하고 연기 확산 등으로 인한 피해가 발생하지 않도록 신속히 조치해달라”고 덧붙였다.