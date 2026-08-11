유럽, 북중미, 아시아연맹 등 3개 대륙, 인판티노 퇴진 요구 공동 공개서한 발송

잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장을 향한 국제 축구계의 사퇴 압박이 이어지고 있다. 유럽축구연맹(UEFA)에 이어 북중미카리브축구연맹(CONCACAF)과 아시아축구연맹(AFC)까지 공동으로 인판티노 회장의 퇴진을 요구했다.

디애슬레틱은 10일 UEFA와 CONCACAF, AFC가 공동 공개서한을 발표하고 인판티노 회장이 FIFA 회장직에서 물러나야 한다는 기존 입장을 재확인했다고 보도했다. 서한에는 세 대륙연맹의 회장과 사무총장이 서명했다.

인판티노 회장을 둘러싼 논란은 FIFA가 추진했던 ‘FIFA 포워드 엔터프라이즈(FFE)’ 계획에서 시작됐다. FIFA는 월드컵과 클럽월드컵 등을 포함한 상업·대회 사업의 일부 지분을 외부 투자자에게 매각하는 방안을 추진했지만 축구계의 거센 반발에 부딪혀 계획을 철회했다.

인판티노 회장은 지난 5일 모로코에서 일부 FIFA 경영진을 소집해 위기회의를 열었다. 이 자리에서 인판티노 회장과 마티아스 그라프스트룀 FIFA 사무총장은 FFE 계획에 대해 사과했다. 회의 뒤 FIFA는 인판티노 회장이 고위 경영진으로부터 ‘전폭적인 지지’를 받았다고 발표했다.

그러나 세 대륙연맹은 이를 받아들이지 않았다. 특히 FIFA 본부가 있는 스위스 취리히가 아니라 모로코에서 전체 경영위원회가 아닌 일부 인사들만 참석한 회의를 개최한 방식도 문제 삼았다.

UEFA와 CONCACAF, AFC는 공동서한에서 “이번 회의는 FIFA 경영위원회 전체가 아닌 일부 인사들만 해외로 소집해 열렸다”며 “FIFA 본부와 직원들을 상대로 문제를 해결하지 않은 것은 지금의 사태를 불러온 행동 방식이 계속되고 있다는 점을 보여준다”고 지적했다. 이들은 이어 “경기와 조직을 관리해야 할 사람의 행동이 아니라 축구가 자신에게 답해야 한다고 믿는 사람의 행동”이라며 “책임이 있어야 할 곳에는 침묵이 있고, 개방성이 있어야 할 곳에는 거리가 있다”고 비판했다. 그러면서 인판티노 회장 퇴진 요구가 세 대륙연맹의 공동 입장임을 분명히 했다.

FFE 추진 과정에 대한 조사 방식도 새로운 쟁점으로 떠올랐다. FIFA는 모로코 회의 뒤 자체 검토를 실시해 다음 FIFA 평의회에 보고서를 제출하겠다고 밝혔다. 그러나 세 대륙연맹은 FIFA가 스스로 조사를 진행해서는 안 된다며 완전히 독립된 제3자가 검토를 맡아야 한다고 요구했다.

이들은 “FIFA 자체나 FIFA 직원, 축구계 이해관계자가 조사를 진행해서는 안 된다”며 “FIFA 행정부는 검토 과정에 어떠한 역할도 맡아서는 안 된다”고 밝혔다.

UEFA의 압박 수위도 낮아지지 않고 있다. UEFA는 이미 인판티노 회장에 대한 신뢰를 잃었다고 선언했으며 상황이 해결되지 않을 경우 유럽 회원국들이 향후 남녀 월드컵을 보이콧하는 방안까지 거론하고 있다. 인판티노 회장이 모로코 회의에서 내부 지지를 확인한 것에 대해서도 기존 입장에는 변화가 없다고 밝혔다.

FIFA는 이에 맞서 인판티노 회장과 조직을 흔들기 위한 일부 세력의 “조직적이고 지속적인 시도”가 벌어지고 있다고 반박하고 있다.

미국축구협회도 이번 논란이 시작된 이후 처음으로 공개적인 입장을 내놨다. 미국축구협회는 캐나다축구협회, 카리브축구연맹(CFU), 중미축구연맹(UNCAF) 등과 함께 FIFA의 지배구조와 투명성, 책임성을 강화하기 위한 의미 있는 변화가 필요하다고 밝혔다. 다만 국제 축구계 전체가 인판티노 회장의 퇴진에 동의하는 것은 아니다. 아르헨티나축구협회와 멕시코축구협회 등 일부 회원국은 인판티노 회장에 대한 지지를 공개적으로 밝혔다. 특히 멕시코축구협회는 소속 대륙연맹인 CONCACAF가 인판티노 회장의 퇴진을 요구하는 상황에서도 지지 입장을 유지하고 있다.

아프리카축구연맹(CAF)도 지난 6일 인판티노 회장에 대한 지지를 만장일치로 재확인했다. 남미축구연맹(CONMEBOL)은 FIFA 내부의 일방적인 행동에 우려를 표시하면서도 퇴진 요구보다는 대화와 축구계의 단결을 강조했다. 이에 따라 인판티노 회장을 둘러싼 FIFA의 갈등은 대륙연맹과 개별 회원국의 입장이 엇갈리면서 장기화할 가능성이 커졌다. FIFA 회장 선거는 내년 3월 열릴 예정이다.