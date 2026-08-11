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콜롬비아 10년래 최대 규모 강진 발생, 111명 사망

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본문 요약

10일 남미 콜롬비아 서부에서 발생한 규모 7.4의 지진으로 인한 사망자가 100명을 넘어선 것으로 잠정 집계됐다.

과거 페레이라, 아르메니아 등 일대에서는 1999년 규모 6.2의 지진이 발생하면서 1000명 이상의 사망자가 나온 바 있다.

뉴욕타임스는 콜롬비아 지질조사국 발표를 인용해 이번 지진은 지난 10년 동안 콜롬비아에서 발생한 지진 가운데 가장 강한 규모였다고 전했다.

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콜롬비아 10년래 최대 규모 강진 발생, 111명 사망

입력 2026.08.11 07:24

  • 김기범 기자

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10일(현지시간) 남미 콜롬비아 칼리에서 주민들이 지진으로 무너진 건물 잔해를 파헤치고 있다. 로이터연합뉴스

10일(현지시간) 남미 콜롬비아 칼리에서 주민들이 지진으로 무너진 건물 잔해를 파헤치고 있다. 로이터연합뉴스

10일(현지시간) 남미 콜롬비아 서부에서 발생한 규모 7.4의 지진으로 인한 사망자가 100명을 넘어선 것으로 잠정 집계됐다.

로이터통신은 이날 아벨라르도 데 라 에스프리에야 콜롬비아 대통령이 강진으로 인한 사망자가 111명, 부상자가 87명으로 집계됐다고 밝혔다고 보도했다. 지진 피해로 붕괴된 건물은 61채로 집계됐다.

로이터는 현재까지 이번 지진으로 인한 사망자 피해가 커피 생산지가 밀집한 고산지대인 리사랄다주에 집중됐다고 전했다. 콜롬비아 서부를 중심으로 여러 도시에서 건물이 무너지는 피해가 발생했으며, 건물 잔해에 갇힌 이들이 많은 것으로 전해져 사망자 수는 늘어날 가능성이 크다.

에스프리에야 대통령은 지난 7일 공식 취임했으며, 이번 강진은 새 정부가 출범한 지 불과 며칠 만에 발생했다.

미국 지질조사국(USGS)의 잠정 분석에 따르면 콜롬비아 현지 시간으로 이날 오전 7시 34분쯤(한국시간 오후 8시 34분) 태평양 연안 초코주(州)의 산호세델팔마르 인근에서 측정 규모 7.4의 지진이 발생했다. 과거 페레이라, 아르메니아 등 일대에서는 1999년 규모 6.2의 지진이 발생하면서 1000명 이상의 사망자가 나온 바 있다.

뉴욕타임스(NYT)는 콜롬비아 지질조사국 발표를 인용해 이번 지진은 지난 10년 동안 콜롬비아에서 발생한 지진 가운데 가장 강한 규모였다고 전했다.

콜롬비아 정부는 지진 피해 대응을 위해 이날 국가 비상사태를 선포했다.

이번 지진은 지난 6월 24일 베네수엘라 북부를 강타한 연쇄 강진이 발생한 지 한달 보름여 만에 일어났다. 베네수엘라 강진으로 현재까지 공식 집계된 사망자 수는 6000명을 넘어섰다.

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