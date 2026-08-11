북한 “일본, 비단보자기로 침략 본심 갖추려 해도”···일본 방위백서 비판

북한이 일본 정부가 발간한 방위백서를 두고 “전쟁기계 가동의 합법화를 노린 재침백서”라고 했다.

북한 노동당 기관지 노동신문은 11일 강원철 국제안보문제평론가의 글을 통해 “일본이 ‘방위’라는 비단보자기로 저들의 침략적 본심을 감싸보려 해도 지역의 평화를 유린하고 긴장을 격화시키는 화근으로서의 정체를 절대로 감출 수 없다”고 보도했다.

강원철은 노동신문에서 “80년이 넘도록 패망의 앙갚음으로 군사 대국화의 길로 매진하고 있으며 이는 현시기 세계가 직면한 가장 절박하고 중대한 위협”이라며 “침략의 유전자가 배회하는 일본의 정치풍토와 체질적 본성은 어제나 오늘이나 조금도 변하지 않았으며 날로 위험하게 변이되고 있다”고 했다.

강원철은 고이즈미 신지로 일본 방위상이 백서 발표 이후 군사력 증강을 언급한 점을 예로 들며 “그가 ‘군국화의 선봉장’이 돼 일본을 얼마나 위험한 길로 몰아가고 있는가를 명백히 실증한다”고 썼다.

강원철은 노동신문에서 일본 방위백서가 북한을 비롯한 중국과 러시아를 ‘중대하고 절박한 위협’ 등으로 규정한 점을 두고 “저들의 무분별한 군사력 증강 행위를 극구 합리화해보려 했다”며 “현실에 대한 흑백전도가 아닐 수 없다”고 했다.

그는 “자위적 전쟁 억제력을 백방으로 강화해나가는 것이야말로 국가주권을 철저히 수호하고 지역의 평화와 안정을 유지해나가는데 필수불가결의 기여”라며 북한 무력 증강의 정당성을 주장했다.

일본 정부는 지난 4일 다카이치 사나에 내각 출범 이후 처음으로 방위백서를 발간했다. 방위백서는 해양을 중심으로 군사적 영향력을 확대하는 중국에 경계감을 드러냈다. 북한·중국·러시아의 군사 협력 강화에는 동맹·우호 관계국들과 연계해 대응하겠다고 밝혔다. 북한의 군사적 동향과 관련해서는 “우리나라(일본) 안전에 종전보다 한층 중대하고 임박한 위협”이라며 “지극히 빠른 속도로 미사일 개발을 계속 추진 중”이라고 했다.